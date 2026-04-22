به گزارش ایلنا از روابط عمومی معاونت هماهنگی و امور مناطق، نشست مجازی گزارش فعالیت های معاونت هماهنگی وامورمناطق با حضور لطف الله فروزنده معاون هماهنگی و امورمناطق، علی شمسی پور رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران برگزار شد.

فروزنده در ابتدای این نشست با اشاره به اقدامات مرکز مطالعات در نظر سنجی از شهروندان در حوزه خدمت رسانی شهرداری در ایام جنگ رمضان گفت: این یک اقدام علمی و در راستای شناسایی نقاط ضعف و قوت است که باید در همه سازمان ها و نهاد ها فراگیر شود.

وی ادامه داد: بر اساس اعلام مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران 70 درصد مردم از اقدامات و خدمات شهرداری در ایام جنگ رضایت داشتند که نشان از اثر بخشی اقدامات شهرداری دارد. فروزنده افزود: شهردار محترم تهران در ابتدای این دوره مدیریت شهری تاکید داشتند که شهرداری باید یک نهاد خدمت رسان و خدمتگزار باشد و امروز ما بعد از 5 سال می توانیم ادعا کنیم که شهرداری یک نهاد خدمت رسان و خدمتگزار است.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران گفت: اقداماتی که از سوی شهرداری تهران صورت گرفته و نه فقط در ایام جنگ بلکه در این دوره مدیریت شهری کم نظیر بوده و ما در بسیاری موارد رکورد زدیم و این در حالی است که در زمانی که شهرداری را تحویل گرفتیم 180 همت بدهی به جا مانده بود. اما با تدبیر همه دوستان امروز شهرداری نه تنها بدهی ندارد بلکه اقدامات مختلفی در همه حوزه های ماموریتی انجام شده که منحصر به فرد است.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران افزود: به عنوان نمونه ما در این دوره مدیریت شهری ۱۱ هزار و۷۰۰ هکتار فضای سبز ایجاد کردیم و این در حالی است که طرح کمربند فضای سبز تهران از سال 83 با هدف ایجاد 50 هزار هکتار فضای سبز آغاز شده بود. آمادگی لازم را پیش از شروع جنگ داشتیم.

فروزنده در ادامه با اشاره به شرایط آمادگی مدیریت شهری در ایام جنگ تصریح کرد: ما چون تجربه جنگ ۱۲ روزه را داشتیم ستادهایمان قبل از جنگ آماده بود، با هر اصابتی مسئولین مرتبط مناطق ما از آتش نشانی تا کارکنان مناطق و نواحی اولین افراد حاضر در در محل حادثه بودند و این باعث میشد تا روند امدادسازی، اسکان و انجام کارهای مرتبط با شهدا به شکل ویژه دنبال شود.

۸۵ درصد بازسازی‌های جزئی را انجام دادیم

فروزنده در ادامه با تاکید بر اینکه ما پشتیبانی نیروهای نظامی را هم برعهده گرفتیم، گفت: ما ۴۶ هزار و ۶۲۳ واحد داشتیم که آسیب دیده بودند که نسبت به جنگ ۱۲ روزه، ۵ برابر شده بود و نزدیک به ۲۴ هزار واحد که ۵۳ درصد می شود. در مسیر بازسازی هستند. البته از این تعداد، ۶۵ درصد آنها در حد شیشه و تخریب جزئی بوده که کارهای بازسازی ۸۵ درصد آنها انجام شده است.

وی در ادامه با تمجید از روحیه جهادی مدیریت شهری افزود: در تمام مدت جنگ کارکنان خدوم شهرداری شبانه روز در محل خدمت حاضر بودند حتی با وجود اینکه چند منطقه ما مورد اصابت قرار گرفته بود و و مدیران و پرسنل می بایست در سراهای محلات و نواحی مستقر می شدند. آنچه در این جنگ نمایان گشت روحیه جهادی و ایثارگری پرسنل مدیریت شهری بود.

وی افزود: در این ایام با اقدامات جهادی مدیریت شهری معابری که در محدوده اصابت ها قرار داشت بیشتر از 2 ساعت مسدود نشد. همچنین از ظرفیت مساجد به خوبی استفاده شد و هیات مذهبی وارد میدان شدند و روزی ۷۰ هزار غذا در تهران توزیع میشد که این کار بدون حضور مردم و گروه های جهادی ها امکان پذیر نبود.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران افزود: ۵ هزار و ۹۲۰ واحد ما هم تعمیرات متوسط نیاز داشتند که ۵ هزار و ۸۰ واحد خسارت شان تا ۵۰۰ میلیون تومان بوده و برای آنها صدور برات ها از شنبه شروع شده و به صورت جدی کار را دنبال میکنیم. از سوی دیگر ۸۴۱ مورد خسارت شان بین یک تا ۲ میلیارد است که جبران خسارت این واحدها با هماهنگی شهرداری های مناطق با سازنده ها پیگیری می شود.

فروزنده ادامه داد: 1082 واحد هم نیاز به مقاوم سازی داشتند که اسکان صاحبان آن را انجام دادیم و در حال برنامه ریزی برای حل چالش آنها هستیم. نکته دیگر اینکه هزار و۴۶۰ مورد هم داریم که نیاز تخریب و بازسازی دارند و برای این واحدها هم و اولویت ما نیز استقرار خانواده ها و بعد انجام تخریب و بازسازی است. در مجموع این واحدها و باید برای اسکان ۳ هزار نفر برنامه ریزی کنیم، البته هم اکنون حدود ۶ هزار نفر از مردم در هتل ها مستقر هستند.

وی گفت: خدمت رسانی شهرداری در این ایام فقط معطوف مناطق نبود و ما در سازمان های دیگر هم شاهد اقدامات جهادی و خوبی بودیم که از جمله می توان به سازمان بهشت زهرا(س) اشاره کرد که الگویی از مدیریت بود وقتی تمام اقدامات مورد نیاز متمرکز و با هدف روان سازی مدیریت انجام می شد تا کمترین زمان از شهروندان و خانواده های معزز شهدا گرفته نشود.

معاون هماهنگی و امور مناطق در ادامه افزود: اقدامات مدیریت شهری تنها معطوف به خدمت رسانی به شهروندان آسیب دیده نبود و ما در ایام جنگ و نوروز شاهد اقدامات بازپیریایی معابر ، زیبا سازی متناسب با فصل بهار بودیم. در کنار آن افتتاح پروژه های اولویت دار نیز در دستور کار بود همچنان که افتتاح ایستگاه مترو و تقاطع غیر هم سطح را داشتیم و پروژه های مناطق را هم پیگیری می کردیم.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران به بودجه سال گذشته اشاره کرد گفت: این در حالی است که در سال ۱۴۰۴ توانستیم بودجه سنواتی را همراه با متمم و حتی فراتز از متمم محقق کنیم.