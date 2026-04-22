دستگیری عوامل مزاحمت و ارعاب شهروندان در تهرانپارس

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: شب گذشته (سه شنبه شب) مأموران گشت ویژه سازمان اطلاعات پلیس پایتخت با اشراف اطلاعاتی و هوشیاری کامل، طی عملیاتی در محدوده تهرانپارس، دو نفر را که با خودرو به شکل خطرناک و زیگزاگی اقدام به ایجاد مزاحمت و ارعاب شهروندان می‌کردند، شناسایی کردند.

به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در توضیح بیشتر عنوان کرد: متهمان بدون توجه به دستور ایست پلیس با اقدام خشونت‌آمیز و فرار از محل، امنیت شهروندان را به خطر انداختند. مأموران با رعایت ضوابط قانونی و استفاده از تاکتیک‌های کنترل خودرو، اقدام به شلیک هوایی به لاستیک خودروی متهمان کردند و موفق به دستگیری هر دو شدند که بررسی‌های اولیه حاکی از سابقه درگیری، تخلفات مستی و ارتکاب جرائم ضد امنیتی متهمان بود.

مرکز اطلاع ‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تأکید کرد که تأمین امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای برخورد با هنجارشکنان استفاده خواهد شد.

 

