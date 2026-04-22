وزش باد شدید در تهران
اداره کل هواشناسی استان تهران از وزش باد نسبتا شدید تا شدید در سطح استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، برپایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری و در بعضی ساعات همراه با وزش باد پیشبینی میشود.
تا اواخر وقت پنجشنبه (۳ اردیبهشت) در بعضی ساعتها وزش باد نسبتا شدید تا شدید در گستره استان تهران بهویژه در نیمه جنوبی و مناطق غربی با احتمال گردوخاک و کاهش موقت شعاع دید در نوار جنوبی مورد انتظار است.
بنابراعلام ادارهکل هواشناسی استان تهران، تا صبح فردا، روند کاهش نسبی دما در گستره استان بهویژه در نیمهشمالی پیشبینی میشود و رخداد یخبندان شبانه سطح زمین در ارتفاعات دور از انتظار نیست و از روز جمعه تا یکشنبه (۴ تا ۶ اردیبهشت) روند افزایش نسبی دما پیشبینی میشود.
از بعدازظهر یکشنبه افزایش ابر و بهتدریج بارش پراکنده با احتمال رگبار و رعدوبرق در ارتفاعات مورد انتظار است.
آسمان تهران فردا (۳ اردیبهشت) صاف تا کمی ابری و در بعضی ساعتها وزش باد و گاهی افزایش باد با احتمال وزش باد شدید با کمترین دمای ۱۳ و بیشترین دمای ۲۳ و طی جمعه (۴ اردیبهشت) صاف تا نیمهابری و در بعضی ساعتها وزش باد و گاهی افزایش باد با کمینه دمای ۱۴ و بیشینه دمای ۲۴ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.