پرواز بالگردهای اورژانس؛ تهرانی‌ها نگران نشوند

سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران از پرواز دوباره بالگردهای اورژانس در آسمان پایتخت خبر داد.

به گزارش ایلنا، شروین تبریزی در توضیح بیشتر اعلام کرد: با شروع حملات هوایی دشمنان جنایتکار علیه کشورمان، استفاده از بالگردهای امدادی اورژانس برای انتقال بیماران غیرممکن شده بود؛ اما امروز پس از گذشت حدود ۵۰ روز از ابتدای جنگ رمضان، بالگردهای اورژانس مجددا آغاز به کار کرده و برای انتقال بیماران مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سازمان اورژانس استان تهران همچنین به شهروندان تهرانی اعلام کرد که صدای بالگرد در آسمان جنوب شهر، به علت پرواز بالگرد امدادی است و در این زمینه نگرانی وجود ندارد.

