کادر سلامت در ایام جنگ بدون وقفه خدمت کرد

به گزارش ایلنا از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محمدرضا ظفرقندی در نشست مشترک با مجمع نمایندگان استان تهران که در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، اظهار کرد: این جلسه هماهنگی و اشتراک فکری بین مجموعه نمایندگان تهران و وزارت بهداشت و مسئولین وزارت بهداشت برگزار شد و عمده بحث‌ها معطوف به موضوعات و مسائل مورد نظر نمایندگان در حوزه سلامت، به‌ویژه در دوران جنگ و همچنین رسیدگی‌ها برای بیمارستان‌های در حال افتتاح در استان تهران بود.

وی افزود: در این نشست، گزارشی از عملکرد حوزه بهداشت در زمان جنگ، خدمات‌رسانی به مجروحین، اقدامات انجام‌شده در بیمارستان‌ها، میزان آسیب‌دیدگی برخی بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی در کشور و نیز تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای تأمین دارو و تجهیزات در ایام جنگ ارائه شد تا در آن دوران کمبودی احساس نشود.

وزیر بهداشت با اشاره به تلاش‌های کادر سلامت در دوران جنگ تحمیلی سوم تصریح کرد: همکاران ما در سراسر کشور در ایام جنگ واقعاً بدون وقفه و بدون کوچک‌ترین کمبودی برای مردم، کشور و سربلندی ایران خدمت ارائه کردند.

ظفرقندی با اشاره به فضای کارشناسی جلسه گفت: بحث‌هایی که داشتیم عمدتاً کارشناسی و فنی بود، توضیحاتی در خصوص برخی ابهامات و شبهاتی که مطرح شده بود ارائه شد و تا حد امکان رفع شبهه صورت گرفت.

وی ادامه‌ داد: امیدواریم با همکاری و همفکری نمایندگان، به‌ویژه در بخش‌هایی که برای تأمین منابع نیاز به همراهی مجلس وجود دارد، بتوانیم از مشکلات موجود عبور کنیم و زمینه ارتقای هر چه بیشتر خدمات سلامت به مردم را فراهم آوریم.

