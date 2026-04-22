وزیر بهداشت:
کادر سلامت در ایام جنگ بدون وقفه خدمت کرد
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ارائه خدمات سلامت بدون وقفه و بدون کمبود دارو و تجهیزات در دوران جنگ تحمیلی سوم خبر داد و گفت: کادر سلامت در سراسر کشور در ایام جنگ بدون وقفه و بدون کوچکترین کمبودی برای مردم، برای کشور و برای سربلندی ایران، خدمت ارائه کردند.
به گزارش ایلنا از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محمدرضا ظفرقندی در نشست مشترک با مجمع نمایندگان استان تهران که در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، اظهار کرد: این جلسه هماهنگی و اشتراک فکری بین مجموعه نمایندگان تهران و وزارت بهداشت و مسئولین وزارت بهداشت برگزار شد و عمده بحثها معطوف به موضوعات و مسائل مورد نظر نمایندگان در حوزه سلامت، بهویژه در دوران جنگ و همچنین رسیدگیها برای بیمارستانهای در حال افتتاح در استان تهران بود.
وی افزود: در این نشست، گزارشی از عملکرد حوزه بهداشت در زمان جنگ، خدماترسانی به مجروحین، اقدامات انجامشده در بیمارستانها، میزان آسیبدیدگی برخی بیمارستانها و مراکز بهداشتی در کشور و نیز تمهیدات پیشبینیشده برای تأمین دارو و تجهیزات در ایام جنگ ارائه شد تا در آن دوران کمبودی احساس نشود.
وزیر بهداشت با اشاره به تلاشهای کادر سلامت در دوران جنگ تحمیلی سوم تصریح کرد: همکاران ما در سراسر کشور در ایام جنگ واقعاً بدون وقفه و بدون کوچکترین کمبودی برای مردم، کشور و سربلندی ایران خدمت ارائه کردند.
ظفرقندی با اشاره به فضای کارشناسی جلسه گفت: بحثهایی که داشتیم عمدتاً کارشناسی و فنی بود، توضیحاتی در خصوص برخی ابهامات و شبهاتی که مطرح شده بود ارائه شد و تا حد امکان رفع شبهه صورت گرفت.
وی ادامه داد: امیدواریم با همکاری و همفکری نمایندگان، بهویژه در بخشهایی که برای تأمین منابع نیاز به همراهی مجلس وجود دارد، بتوانیم از مشکلات موجود عبور کنیم و زمینه ارتقای هر چه بیشتر خدمات سلامت به مردم را فراهم آوریم.