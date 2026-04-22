خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش سازمان غذا و دارو به اعطای جایزه برای فروش دارو

کد خبر : 1776626
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو گفت: هرگونه اعطای جایزه در فروش اقلام دارویی به ویژه ذخایر استراتژیک ممنوع است و متخلفان موظف به بازگشت کامل مبالغ دریافتی خواهند بود.

به گزارش ایلنا از ایفدانا، سعید مهرزادی، با بیان اینکه برخی شرکت‌های تولید کننده اقدام به اعطای جایزه حتی روی اقلام ذخایر استراتژیک کرده اند، افزود: این اقدام در حوزه دارو، به‌ ویژه برای اقلام ذخایر استراتژیک، ممنوع است.

وی تصریح کرد: هر فرد یا شرکتی که در فروش اقلام ذخایر استراتژیک حتی یک درصد جایزه در نظر گرفته باشد، موظف است کل مبلغ را به‌صورت کامل بازگرداند.

مهرزادی خاطرنشان کرد همان‌طور که اعطای جایزه برای اقلام ذخایر استراتژیک مجاز نیست، این ممنوعیت شامل سایر اقلام دارویی نیز می‌شود و با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید