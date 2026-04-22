رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد:
وقوع بیش از ۳۱ هزار تصادف و مرگ ۲۸ تهرانی در تصادفات فروردین
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از وقوع بیش از ۳۱ هزار تصادف در پایتخت در فروردین ماه خبر داد و گفت: متأسفانه این تصادفات باعث جانباختن ۲۸ شهروند شد.
به گزارش ایلنا، سردار سید ابوالفضل موسویپور در خصوص آمار تصادفات در فروردین ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در ماه اخیر بر اساس تماس شهروندان با شماره ۱۱۰، ۳۱ هزار و ۹۷۰ فقره تصادفات به ثبت رسیده است.
وی افزود: در این مدت، برای ۵ هزار و ۶۳۹ فقره تصادف خسارتی، هزار و ۸۱۴ فقره تصادف جرحی و ۲۸ فقره تصادف فوتی توسط پلیس راهور تهران بزرگ در محل وقوع تصادف، کروکی ترسیم و از طریق سامانه "پلیس من" در اختیار مالکین وسایل نقلیه تصادفی قرار گرفته است.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: حدود ۲۰ هزار فقره تصادف اعلامی مرکز فوریتهای پلیس ۱۱۰ با توجه به اینکه میزان خسارت وسایل نقلیه درگیر کمتر از ۵۰ میلیون تومان بوده، بدون نیاز به کروکی توسط واحدهای گشتی پلیس راهور بررسی و به مراکز بیمه اعزام شدند.
موسویپور با اشاره به تصادفات فوتی فروردین ماه سال جاری افزود: از تعداد ۲۸ فقره تصادف فوتی تعداد ۱۶ نفر عابرپیاده، ۸ نفر موتورسوار، یک نفر سرنشین و ۳ نفر راننده خودرو، جان خود را از دست دادند که آماری بسیار ناراحت کننده و تأسف بار است.
وی افزود: عمده ترین علت وقوع این تصادفات، عبور غیرمجاز و غیر ایمن عابر پیاده از عرض بزرگراهها(رتبه اول)، عدمتوجه کافی به جلو و اطراف در حین رانندگی(رتبه دوم) و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مجاز بود.