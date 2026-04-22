پوشش ۱۰۰ درصدی واکسیناسیون مادران باردار در دوران جنگ اخیر

معاون بهداشت وزارت بهداشت در نشست مشترک وزیر بهداشت با مجمع نمایندگان استان تهران با اشاره به تلاش‌های مجاهدانه کادر سلامت در دوران جنگ تحمیلی سوم گفت: واکسیناسیون، به‌ویژه در میان مادران باردار، در این مدت با پوشش ۱۰۰ درصدی انجام شد که نشان‌دهنده تعهد و کارآمدی نظام سلامت کشور است.

به گزارش ایلنا از وبدا، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، در نشست مشترک وزیر بهداشت با اعضای مجمع نمایندگان استان تهران که در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره روزهای دفاع و مقاومت، از زحمات کادر سلامت کشور در دوران جنگ تحمیلی سوم قدردانی کرد.

وی با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از مراکز بهداشتی جنوب کشور در آن دوران گفت: در ایام جنگ تحمیلی سوم، شاهد ایثار و ازخودگذشتگی مثال‌زدنی همکاران حوزه سلامت بودیم که با وجود شرایط سخت، با جان و دل در مراکز درمانی به مردم خدمت می‌کردند.

رئیسی افزود: در طول جنگ تحمیلی سوم، ۲۱۴ مرکز بهداشت در سراسر کشور دچار آسیب شد، اما خوشبختانه حتی یک مرکز هم تعطیل نشد و خدمات‌رسانی به مردم ادامه یافت.

معاون بهداشت وزارت بهداشت در ادامه با تأکید بر تداوم خدمات اولیه سلامت در دوران بحران اظهار داشت: واکسیناسیون، به‌ویژه در میان مادران باردار، در این مدت با پوشش ۱۰۰ درصدی انجام شد که نشان‌دهنده تعهد و کارآمدی نظام سلامت کشور است.

گفتنی است این نشست روز گذشته با حضور وزیر بهداشت و اعضای مجمع نمایندگان استان تهران در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد و در آن، مهم‌ترین مسائل حوزه سلامت، راهکارهای پیشنهادی نمایندگان و گزارشی از عملکرد وزارت بهداشت، به‌ویژه در دوران جنگ تحمیلی سوم، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید