پوشش ۱۰۰ درصدی واکسیناسیون مادران باردار در دوران جنگ اخیر

وی با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از مراکز بهداشتی جنوب کشور در آن دوران گفت: در ایام جنگ تحمیلی سوم، شاهد ایثار و ازخودگذشتگی مثال‌زدنی همکاران حوزه سلامت بودیم که با وجود شرایط سخت، با جان و دل در مراکز درمانی به مردم خدمت می‌کردند.

رئیسی افزود: در طول جنگ تحمیلی سوم، ۲۱۴ مرکز بهداشت در سراسر کشور دچار آسیب شد، اما خوشبختانه حتی یک مرکز هم تعطیل نشد و خدمات‌رسانی به مردم ادامه یافت.

معاون بهداشت وزارت بهداشت در ادامه با تأکید بر تداوم خدمات اولیه سلامت در دوران بحران اظهار داشت: واکسیناسیون، به‌ویژه در میان مادران باردار، در این مدت با پوشش ۱۰۰ درصدی انجام شد که نشان‌دهنده تعهد و کارآمدی نظام سلامت کشور است.

گفتنی است این نشست روز گذشته با حضور وزیر بهداشت و اعضای مجمع نمایندگان استان تهران در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد و در آن، مهم‌ترین مسائل حوزه سلامت، راهکارهای پیشنهادی نمایندگان و گزارشی از عملکرد وزارت بهداشت، به‌ویژه در دوران جنگ تحمیلی سوم، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.