۸۹ اتوبوس برقی تا تابستان وارد ناوگان حمل و نقل پایتخت میشود
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، آخرین وضعیت قراردادهای خرید، زمان بندی تحویل و ورود اتوبوسهای برقی جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، مهدی علیزاده با اعلام خبر تحویل دومین سری اتوبوسهای برقی «زیما» به تعداد ۱۰ دستگاه، مجموع تحویلها از قرارداد ۱۰۴ دستگاهی را ۱۵ دستگاه خواند و اظهار کرد: این اتوبوسها که محصول شرکت شتاب هستند، گام مهمی در جهت بومیسازی فناوری حملونقل پاک محسوب میشوند و در خطوط شهری تهران به کار گرفته خواهند شد.
علیزاده در خصوص قرارداد خرید ۱۰۴ دستگاه اتوبوس برقی از نوع «زیما» تصریح کرد: بر اساس پیگیریهای انجام شده، از مجموع این قرارداد تاکنون ۱۵ دستگاه اتوبوس تحویل ناوگان اتوبوسرانی شده است.
وی در خصوص زمانبندی دقیق برای دریافت مابقی این خودروها تأکید کرد: بر اساس برنامهریزیها و تعهدات صورت گرفته، ۸۹ دستگاه اتوبوس باقیمانده از این قرارداد، باید نهایتاً تا پایان فصل تابستان تحویل داده شده و به چرخه خدماترسانی اضافه شوند.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در بخش دیگری از سخنان خود، به قرارداد کلان تامین ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی پرداخت و در این باره گفت: از مجموع قرارداد ۲۵۰۰ دستگاهی، تاکنون ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی دریافت شده است. از این تعداد، تا به این لحظه ۳۹۰ دستگاه رسماً وارد خطوط شده و در حال جابهجایی مسافران تهرانی هستند.
علیزاده در ادامه افزود: مابقی اتوبوسهای تحویلشده از این محموله ۵۰۰ دستگاهی، هماکنون در مرحله کنترل نهایی و بررسیهای فنی قرار دارند و بلافاصله پس از تأیید نهایی، جهت بهرهبرداری وارد ناوگان حملونقل عمومی پایتخت خواهند شد.
علیزاده با تأکید بر فعالیت مستمر ۳۹۰ دستگاه اتوبوس یاد شده در خطوط شهری، خاطرنشان کرد: در صورت بروز هرگونه نقص فنی و نیاز اتوبوسها به تعمیرات، روند رسیدگی با سرعت بالایی انجام میشود؛ به طوری که ناوگان آسیبدیده نهایتا طی یک الی دو روز تعمیر شده و مجدداً برای خدماترسانی به شهروندان به خطوط بازمیگردند.