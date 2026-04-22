به گزارش ایلنا، مهدی علیزاده با اعلام خبر تحویل دومین سری اتوبوس‌های برقی «زیما» به تعداد ۱۰ دستگاه، مجموع تحویل‌ها از قرارداد ۱۰۴ دستگاهی را ۱۵ دستگاه خواند و اظهار کرد: این اتوبوس‌ها که محصول شرکت شتاب هستند، گام مهمی در جهت بومی‌سازی فناوری حمل‌ونقل پاک محسوب می‌شوند و در خطوط شهری تهران به کار گرفته خواهند شد.

علیزاده در خصوص قرارداد خرید ۱۰۴ دستگاه اتوبوس برقی از نوع «زیما» تصریح کرد: بر اساس پیگیری‌های انجام‌ شده، از مجموع این قرارداد تاکنون ۱۵ دستگاه اتوبوس تحویل ناوگان اتوبوسرانی شده است.

وی در خصوص زمان‌بندی دقیق برای دریافت مابقی این خودروها تأکید کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و تعهدات صورت گرفته، ۸۹ دستگاه اتوبوس باقی‌مانده از این قرارداد، باید نهایتاً تا پایان فصل تابستان تحویل داده شده و به چرخه خدمات‌رسانی اضافه شوند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در بخش دیگری از سخنان خود، به قرارداد کلان تامین ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی پرداخت و در این باره گفت: از مجموع قرارداد ۲۵۰۰ دستگاهی، تاکنون ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی دریافت شده است. از این تعداد، تا به این لحظه ۳۹۰ دستگاه رسماً وارد خطوط شده و در حال جابه‌جایی مسافران تهرانی هستند.

علیزاده در ادامه افزود: مابقی اتوبوس‌های تحویل‌شده از این محموله ۵۰۰ دستگاهی، هم‌اکنون در مرحله کنترل نهایی و بررسی‌های فنی قرار دارند و بلافاصله پس از تأیید نهایی، جهت بهره‌برداری وارد ناوگان حمل‌ونقل عمومی پایتخت خواهند شد.

علیزاده با تأکید بر فعالیت مستمر ۳۹۰ دستگاه اتوبوس یاد شده در خطوط شهری، خاطرنشان کرد: در صورت بروز هرگونه نقص فنی و نیاز اتوبوس‌ها به تعمیرات، روند رسیدگی با سرعت بالایی انجام می‌شود؛ به طوری که ناوگان آسیب‌دیده نهایتا طی یک الی دو روز تعمیر شده و مجدداً برای خدمات‌رسانی به شهروندان به خطوط بازمی‌گردند.

انتهای پیام/