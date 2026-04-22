English العربیه
رفع مشکل ازدحام مسافران در ایستگاه مترو شادمان

رفع مشکل ازدحام مسافران در ایستگاه مترو شادمان
ایستگاه مترو شادمان، یک ایستگاه تبادلی بین خطوط ۲ و ۴ به حساب می‌آید که در منطقه‌ای پرتردد واقع شده و روزانه پذیرای تعداد بسیار زیادی از مسافران شبکه مترو تهران است اما گالری ارتباطی این دو خط در ایستگاه مذکور، کریدوری کم‌عرض بوده و به همین دلیل در زمان تخلیه قطارها، معمولاً شاهد ازدحام بیش از حد شهروندان و کندی حرکت در فضاهای داخلی ایستگاه بوده‌ایم.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) طرح بهینه سازی دسترسی‌های مسافران ایستگاه شادمان، در سالهای اخیر مدنظر متولیان امر در شرکت مترو تهران قرار داشته و بخش نخست آن در ایام دهه فجر سال ۱۴۰۳ به سرانجام رسید. برای تکمیل روند ساماندهی تردد مسافران در این ایستگاه، بخش دوم طرح شامل ایجاد دسترسی های مناسب از هر دو سکوی خط ۲ به دو سکوی خط ۴ و همچنین تعبیه ۸ دستگاه پله برقی در دستور کار قرار گرفته و به این ترتیب کریدوری به عرض ۶ متر و با طول ۳۳۰ متر شکل گرفت. ضمن اینکه در وضعیت فعلی ایستگاه، دسترسی از سالن بلیت فروشی خط ۲ به سالن بلیت فروشی خط ۴ نیز فراهم شده است.

گفتنی است بخش مربوط به خط ۲ ایستگاه شادمان در دهه ۷۰ خورشیدی و قسمت مربوط به خط ۴ در سال ۱۳۹۲ به بهره برداری رسیده است.

پروژه مذکور که مشکل ازدحام مسافران خطوط ۲ و ۴ در ایستگاه شادمان را برطرف می سازد، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ افتتاح خواهد شد.

