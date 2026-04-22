بخشنامه اجرای دورههای کوتاه مدت علمی کاربردی در شرایط خاص ابلاغ شد
بخشنامه نحوه اجرای دورههای کوتاه مدت و رویدادهای آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در شرایط خاص به صورت مجازی و ترکیبی صادر شد.
به گزارش ایلنا از دانشگاه جامع علمی کاربردی، مصطفی نعمتی معاون آموزشی دانشگاه از صدور بخشنامه نحوه اجرای دورههای کوتاه مدت و رویدادهای آموزشی به صورت مجازی خبر داد و افزود: باتوجه به شرایط و مقتضیات خاص، به مراکز مجری دورههای آموزشی کوتاه مدت و رویدادهای آموزشی اجازه داده میشود در صورت احراز شرایط لازم، این دورهها را به صورت کاملا مجازی یا به صورت ترکیبی (مجازی - حضوری) با صلاحدید و نظارت واحدهای استانی دانشگاه برگزار کنند.
نعمتی تصرریح کرد: این اقدام در راستای انطباق با شرایط موجود و تسهیل در اجرای دورههای کوتاه مدت علمی کاربردی صورت گرفته است و مراکز مجری میبایست ثبتنام تمامی مهارتجویان، اخذ مجوزهای لازم و صدور گواهی پایان دوره و رویدادهای آموزشی (کارگاه آموزشی، سمینار آموزشی، وبینار آموزشی و بوتکمپ آموزشی) را صرفاً در بستر سامانه متمرکز آموزشهای کوتاه مدت (سِماک) انجام دهند.
معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: در راستای انجام مسئولیت اجتماعی دانشگاه و مراکز تحت نظارت، برگزاری رویدادهای آموزشی مرتبط با افزایش مهارتهای فردی و مسائل آموزشی مرتبط با کاهش خطرات و آسیبهای ناشی از جنگ در سطح صنعت، جامعه و خانوارها نظیر کمکهای اولیه، امدادرسانی در حوادث و سوانح، برنامهریزی در بحران و سوانح، مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه، اصول و روشهای حمایت از کودکان و نوجوانان در شرایط بحرانی، پشتیبانی در عملیات امدادی، آشنایی با روشهای پیشگیری و کنترل استرس با همکاری مراکز تخصصی و دستگاههای متولی امر تاکید میشود.