پیش بینی اعتبارات اجرای پزشکی خانواده در۶۴ شهر پایلوت
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت از پیشبینی اعتبارات اجرای پزشکی خانواده در 64 شهر پایلوت خبر داد.
به گزارش ایلنا، در ادامه برنامهریزیهای وزارت بهداشت برای گسترش پایلوت برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، جلسهای در مرکز بهداشت شهرستان آققلا استان گلستان با حضور مهندس موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس شورای اسلامی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان و جمعی از مدیران ارشد وزارت بهداشت و استان برگزار شد.
بنابر اعلام وزارت بهداشت، پایلوت برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در مرکز بهداشت شهرستان آققلا برگزار شد و در جریان این نشست، روند اجرایی برنامه پایلوت بررسی و بر ضرورت نظارت مستمر بر حسن اجرای برنامه و هماهنگی کامل بین دستگاههای مختلف استانی و شهرستانی برای تحقق اهداف آن تأکید گردید.
مهندس طاهر موهبتی - معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با بیان اینکه برنامه پزشک خانواده ذاتاً فرابخشی و از جنس مردمی است، افزود: برای تحقق موفق این برنامه باید عزم جدی، باور قلبی، دلسوزی و همدلی در همه سطوح مدیریتی وجود داشته باشد.
وی همچنین به اهمیت بهرهگیری از هوش مصنوعی در مراحل مختلف برنامه اشاره کرد و گفت: استفاده هوشمندانه از فناوریهای نوین میتواند فرآیند برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع را بهطور چشمگیری بهبود بخشد.
در ادامه، بر لزوم اطلاعرسانی و فرهنگسازی مناسب در سطح جامعه بهمنظور افزایش شناخت عمومی نسبت به برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع تأکید شد.
معاون توسعه وزارت بهداشت همچنین با اشاره به حمایت قاطع دولت از اجرای این طرح گفت: ریاست محترم جمهور اعتقاد راسخی به برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع دارد و این برنامه یکی از محورهای اصلی ارتقای عدالت در نظام سلامت کشور است.