پیام سازمان عقیدتی سیاسی فراجا به مناسبت سالروز تاسیس سپاه

به گزارش ایلنا از روابط عمومی پلیس، سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی، دوم اردیبهشت‌ماه، سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را گرامی داشت.در این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیموَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ

این سخن ژرف و ماندگار امام خمینی (ره)، نشان‌ دهنده جایگاه حیاتی سپاه پاسداران در پاسداری از کیان انقلاب و امنیت میهن اسلامی است که فرمودند "«اگر سپاه نبود، کشور هم نبود»"

در دوم اردیبهشت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یاد و نام معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(رحمت الله علیه) را گرامی می داریم که با تدبیر حکیمانه خویش شجره طیبه سپاه را بنیان نهاد تا تحت فرماندهی عالی امام شهید قدس الله نفسه الزکیه و مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، نگاهبان انقلاب اسلامی و دستاوردهای ارزشمند ‌آن باشد.

این نهاد مکتبی که همپای انقلاب متولد و مسئولیت خطیر پاسداری از انقلاب، دفاع از نظام و آرمان های بلند امام راحل و منویات قائد شهید امت و شهدای والا مقام و معزز را عهده دار است، در تمامی صحنه ها حضور پررنگ و موثر داشته و با اقتدار و هوشیاری به رویارویی با استکبار جهانی برخاسته است و هم اینک نیز در دفاع مقدس سوم در جبهه حق، مردانه و فداکارانه در مقابل تمام کفر ایستاده است و شهادت لاله های گلگون کفن این نهاد انقلابی گواه رشادت های بی شمار این جان بر کفان در طول عمر با برکت انقلاب اسلامی است که بر احدی پوشیده نیست.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مصداق «أَشِدّاءُ عَلَی الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم» به‌عنوان مظهر اقتدار میدانی، دیوار استوار ایمان و اقتدار، از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، همواره چون سدی آهنین در برابر توطئه‌های دشمنان ایستاده و با تکیه بر ایمان راسخ و عزمی پولادین، از حریم اسلام و ایران پاسداری کرده است. این نهاد مردمی و انقلابی، با رشادت‌های بی‌نظیر خود در تمامی دوران به ویژه در سه دفاع مقدس، با مجاهدت‌های خستگی‌ناپذیر در عرصه‌های سازندگی و امنیت، ثابت کرده است در تمامی دوران جان فدای ملت ایران اسلامی است.

امروز، سپاه پاسداران با حفظ صلابت انقلابی، روحیه‌ی فداکاری و ولایتمداری، همچون خاری در چشم دشمنان و قلّه‌ای سرافراز در منظومه‌ی اقتدار ملی ایستاده و در تراز آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، نقش‌آفرین امنیت، عزت و استقلال ایران اسلامی است.

قائد شهید امت قدس الله نفسه الزکیه، همواره در بیانات گهربار خود، سپاه پاسداران را «سنگر مستحکم انقلاب» و «بازوی توانمند نظام» توصیف می نمود و فرمایشات ایشان هنوز در دل و جانمان زنده است که فرمودند: «سپاه در تاریخ شناخته شده‌ ما، پدیده‌ای کم‌نظیر، بلکه بی‌نظیر است که ولادت و رشد آن در دل صحنه‌های دشوار و آزمون‌های سخت انقلاب شکل گرفت.»

اینک در این برهه حساس از تاریخ که یزیدیان زمان با تمام توان، نیرنگ و دسیسه های خود در مقابل ملت همیشه قهرمان ایران اسلامی قرار گرفته اند، سپاه پاسداران، با هوشیاری و آمادگی کامل و وحدت و همدلی با سایر قوای نیروهای مسلح، در برابر جنایت ها و توطئه ها ایستادگی می‌کند و با عزمی راسخ، در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی گام برمی‌دارد. رشادت‌ها و فداکاری‌های بی‌دریغ این عزیزان، در طول سال‌های متمادی، همواره افتخارآفرین بوده است.

سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی کشور ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ویژه سرباز دلاور جهان اسلام، سردار سپهبد شهید حاج قاسـم سلیمانی، سپهد شهید حاج حسین سلامی، سپهبد شهید حاج محمد پاکپور و پاسداران پر افتخار شهید در جنگ تحمیلی اول و دوم و سوم، سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به همه سبز پوشان رشید و حماسه‌ ساز، به فرماندهان و آحاد پاسـداران جان برکف و خانواده‌های معززشان، رزمندگان، ایثـارگران و پیشکسوتان، بسیجیان، و عموم ملت شریف ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض نموده ، امید است در سایه اتکال به قدرت لایزال الهی و تحت زعامت فرماندهی کل قوا، حضرت آیت الله العظمی امام سید مجتبی خامنه ای(مدظله ‌العالی) این نیروی مکتبی و مردمی در راستای تحقق رسالت ‌های خویش بیش از پیش موفق و مؤید باشند.

سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

