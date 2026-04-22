تداوم مسیر دانش در سازمان جهاد دانشگاهی تهران با رویکرد کلاس‌های منعطف

برگزاری کلاس‌های آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران با رویکرد کلاس‌های منعطف به‌صورت «آنلاین»، «نیمه‌حضوری» و «آفلاین» هم‌چنان ادامه دارد و ثبت‌نام برای کلاس‌های آموزشی فصل بهار آغاز شده است.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، سازمان جهاد دانشگاهی تهران در راستای مقابله با چالش‌های پیش‌روی حوزه آموزش و با هدف آموزش فراگیران، استراتژی خود را بر پایه آموزش‌های متنوعی پیش می‌برد.

این رویکرد سه‌گانه به گونه‌ای طراحی شده است که با توجه به شرایط متغیر محیطی، هیچ خللی در روند یادگیری ایجاد نشود.

یکی از دستاوردهای مهم این سازمان در ماه‌های اخیر، مدیریت بی‌نقص تقویم آموزشی بوده است، در همین راستا، سازمان جهاد دانشگاهی اعلام کرد که با توجه به استقبال گسترده و ضرورت تداوم یادگیری، مهلت ثبت‌نام برای فصل بهار آغاز شده است.

این دوره آموزشی با تمرکز بر کیفیت و کارآیی، فرصت‌های بی‌نظیری را برای ارتقای سطح دانش تخصصی فراهم آورده است. در این فصل، سه مرکز تخصصی برجسته این سازمان در حوزه‌های «آموزش‌های تخصصی»، «هنر» و «زبان‌های خارجی» با برنامه‌هایی منسجم و اساتید مجرب، فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

این مراکز با هدف پاسخگویی به نیازهای روز جامعه و ارتقای مهارت‌های کاربردی، زیرساخت‌های لازم را برای یادگیری در هر دو فضای مجازی و فیزیکی فراهم کرده‌اند. فراگیران می‌توانند جهت کسب اطلاعات از دوره‌های آموزشی به سایت معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران به نشانی www.jtt.ir مراجعه کرده و یا با تلفن ۸۴۶۵۰-۰۲۱ تماس بگیرند.

