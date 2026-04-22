به گزارش ایلنا، رضا رئوفیان، رئیس آزمایشگاه‌های ژنتیک پزشکی قانونی از کسب گواهینامه بین المللی (ISFG) توسط آزمایشگاه های ژنتیک اداره کل پزشکی قانونی استان تهران و استان فارس خبر داد و گفت: در پی انجام فرایندهای دقیق ارزیابی تخصصی توسط کارگروه مشترک کشورهای پرتغالی و اسپانیایی زبان (GHEP) که ذیل انجمن بین المللی ژنتیک پزشکی قانونی (ISFG) فعالیت می‌کند، آزمایشگاه‌های ژنتیک پزشکی قانونی استان‌های تهران و فارس موفق به کسب گواهینامه بین المللی (ISFG) در زمینه انجام روش‌ها و کیفیت پاسخدهی شدند.

وی افزود: کارگروه مشترک کشورهای پرتغالی و اسپانیایی زبان، به طور سالیانه و به منظور سنجش آزمایشگاه‌های ژنتیک قانونی در انجام روش‌ها و کیفیت پاسخدهی آزمون‌های کنترل کیفی خارجی را برگزار می‌کند که در این نوبت دو آزمایشگاه ژنتیک تهران و فارس در این آزمون شرکت کردند.

رئوفیان اظهار داشت: در فاز اول این آزمون تخصصی در دو بحث عملی و تئوری ژنتیک قانونی، ۶ نمونه نامشخص از سوی این کارگروه برای آزمایشگاه‌ها ارسال شد و آن‌ها موظف شدند در زمان مقرر نمونه‌ها را بررسی و بر اساس پروتکل تعیین شده نتیجه نهایی را در قالب یک گزارش اعلام کنند.

رئیس آزمایشگاه‌های ژنتیک پزشکی قانونی با اشاره به موفقیت آزمایشگاه‌های تهران و فارس در آزمون برگزار شده و کسب گواهینامه بین الملل (ISFG)، تصریح کرد: کسب این گواهینامه معتبر بین المللی علاوه بر آنکه موجب ارتقا و اعتباربخشی به آزمایشگاه‌های ژنتیک پزشکی قانونی ایران می‌شود بلکه نشان می‌دهد که داده‌های ما، داده‌هایی قابل تبادل در سطح بین الملل هستند.

به گفته وی این موضوع به ویژه در زمان بروز حوادث دسته جمعی که چند کشور در آن درگیر هستند و یا آنکه خویشاوندان قربانیان در کشورهای متفاوت حضور دارند اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند مانند حوادث هواپیمای اوکراین و یا سقوط هواپیمای ترکیه‌ای.

رئوفیان در خصوص مدت اعتبار گواهینامه بین المللی (ISFG)، افزود: این گواهینامه مورد قبول عرصه‌های بین المللی است و باید به صورت سالیانه مدارک و مستندات مربوط به آن مجدد مورد بررسی قرار گرفته و اعتبار آن تمدید شود.

وی با اشاره به اینکه آزمایشگاه‌های ژنتیک پزشکی قانونی پیش از این سابقه چندانی از حضور در آزمون‌های بین المللی نداشتند، اظهار داشت: در پی آن هستیم که با هماهنگی جمعیت صلیب سرخ تعداد بیشتری از آزمایشگاه‌های ژنتیک سازمان را زیر پوشش آزمون‌های بین المللی ببریم تا ضمن شناسایی نقاط ضعف خود در راستای رفع آن تلاش کنیم.

رئیس آزمایشگاه‌های ژنتیک سازمان، یادآور شد: شرکت در آزمون‌های بین المللی از جمله آزمون (ISFG)، شروعی برای حضور و معرفی آزمایشگاه‌های ژنتیک سازمان درعرصه‌های بین المللی است تا به سایر کشورها نشان دهیم که آزمایشگاه‌های ما کارکردهای قابل توجهی دارد و اگر نکته‌ای را در مورد آزمایشگاه‌های ژنتیک پزشکی قانونی ایران مطرح می‌کنیم نشان از قابلیت و توانمندی آن بوده و مورد تأیید کارگروه مشترک کشورهای پرتغالی و اسپانیایی زبان (GHEP) است.

دریافت این گواهینامه بین‌المللی نشان از توانمندی متخصصان داخلی و حرکت مستمر پزشکی قانونی کشور در مسیر دستیابی به استانداردهای علمی بین‌المللی است، ضمن آنکه جایگاه علمی و اعتبار حرفه‌ای آزمایشگاه‌های ژنتیک پزشکی قانونی کشور را در سطح منطقه‌ای و جهانی تقویت کرده و گامی مؤثر در راستای توسعه خدمات تخصصی، افزایش دقت در شناسایی هویت و ارتقای استانداردهای آزمایشگاهی به شمار می‌رود.