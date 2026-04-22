به گزارش ایلنا از پلیس راهور فراجا، سرهنگ سیاوش محبی در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین- کرج - تهران، به‌ویژه در محدوده کمالشهر و حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک و همچنین در محدوده گرمدره، سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه ساوه - تهران نیز حدفاصل دهشاد تا احمدآباد مستوفی با ترافیک سنگین مواجه هستیم و در محور شهریار - تهران، محدوده شهرقدس نیز شاهد ترافیک پرحجم و کندی حرکت خودروها هستیم.

سرهنگ محبی در ادامه با اشاره به وضعیت سایر محورهای کشور تصریح کرد: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و مشکل خاص ترافیکی در این مسیرها گزارش نشده است.

وی درباره شرایط جوی نیز گفت: در محورهای هراز و فیروزکوه بارش باران و مه‌گرفتگی در ارتفاعات وجود دارد، اما سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند، همچنین در برخی محورهای استان‌های مازندران، سمنان، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی نیز بارش باران و مه‌گرفتگی گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به محورهای مسدود شریانی خاطرنشان کرد: محور قدیم بستان‌آباد - میانه در حدفاصل قره‌چمن تا میانه مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین قره‌چمن - راه فرعی هشترود - میانه انجام می‌شود. همچنین آزادراه تبریز- زنجان در حدفاصل عزیزکندی تا قویون قشلاقی در مسیر رفت و برگشت مسدود است و تردد از مسیر جایگزین سه‌راهی عزیزکندی به هشترود و مسیر هشترود به قویون قشلاقی صورت می‌گیرد.

سرهنگ محبی در ادامه به محورهای مسدود غیرشریانی اشاره کرد و گفت: محورهای پاتاوه - دهدشت و هشتگرد - طالقان تا اطلاع بعدی مسدود هستند.

وی همچنین درباره انسدادهای فصلی افزود: محورهای گنجنامه - تویسرکان، سروآباد - پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت - پادنا (رفت و برگشت) و محور وازک - بلده به‌دلیل شرایط فصلی مسدود هستند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان با تأکید بر رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و توجه به شرایط جوی، از رانندگان خواست پیش از سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شده و با احتیاط کامل در محورهای بارانی و مه‌آلود تردد کنند.

