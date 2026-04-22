اسکان موقت ۶۶۵۹ شهروند آسیبدیده در ۴۵ هتل پایتخت
«عبدالمطهر محمدخانی» سخنگوی شهرداری تهران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به تعداد ۶۴۹ مورد اصابت دشمن در جنگ رمضان در پایتخت گفت: ۴۶ هزار و ۶۲۳ واحد مسکونی در این اصابتها آسیب دیدند که از این میان، ۳۸ هزار و ۱۶۱ واحد مسکونی خسارت جزئی دیدند. طبق آخرین آمار تاکنون ۶۵ درصد پیشرفت در بازسازی این واحدها را شاهد بودهایم.
او ادامه داد: پنج هزار و ۹۲۰ مورد از خسارتهای متوسط به درب، شیشه و پنجره واحدهای مسکونی احصا شده است که شامل آسیب به جدارهها نیز میشود. از سوی دیگر، هزار و ۸۲ واحد مسکونی نیز نیاز به مقاومسازی و هزار و ۴۶۰ واحد به تخریب و نوسازی نیاز دارند.
به گفتهی سخنگوی شهرداری تهران این دستهبندی با مشارکت سازمان نظام مهندسی به منظور ارزیابی دقیقتر سازهای صورت میگیرد.
محمدخانی در خصوص ارزیابی خسارات خودروها توضیح داد: تنها ارزیابی خسارت بر عهده شهرداری بوده و پرداخت آن بر عهده دولت است. بر اساس ارزیابیها ۹ هزار و ۱۱۴ خودرو و ۵۸۷ دستگاه موتورسیکلت خسارت دیدند.
وی درباره آخرین آمار اسکان موقت شهروندانی که منازل آنها در جنگ آسیب دیده است، اظهار کرد: در حال حاضر ۶ هزار و ۶۵۹ نفر در ۴۵ هتل، هتل آپارتمانها و مهمانسراها اسکان داده شدهاند.
سخنگوی شهرداری تهران در ادامه از برگزاری برنامههای نشاط آفرین برای کودکان و نوجوانان در محیط هتلها و غربالگری روانشناختی سلامت در هتلها خبر داد و گفت: روزانه یک تا دو ساعت پزشک عمومی در هتلها حضور دارند و افراد را معاینه میکنند و اگر نیاز به درمان وجود داشته باشد به مراکز درمانی منتقل میشوند.
محمدخانی به جزئیات حمایت شهرداری از آسیبدیدگان نیز اشاره کرد و گفت: به ساکنان واحدهای نیازمند نوسازی کامل، واحد مسکونی اجاره داده میشود یا خودشان میتوانند واحد مورد نظر را اجاره کنند. شهرداری تا دو سال از این خانوارها حمایت میکند.
او میزان حمایتهای درنظرگرفتهشده برای آسیبدیدگان را شامل پرداخت ودیعه مسکن با متوسط حدود ۲ میلیارد تومان، اجارهبهای ماهانه نزدیک به ۴۰ میلیون تومان و نیز کمک بلاعوضی حدود ۴۰۰ میلیون تومان برای خرید لوازم ضروری زندگی اعلام کرد.