برخورد قاطع با استفاده غیرمجاز از استارلینک در تهران/دستگیری یک متهم در محله فرشته

در این اطلاعیه آمده است:

بر اساس گزارش‌های مردمی و اقدامات اطلاعاتی، مشخص شد فردی با سوءاستفاده از جایگاه حقوقی خود در یک شرکت بازرگانی اقدام به تهیه و در ادامه استفاده از این دستگاه‌ها برای ارتباط با شبکه‌های جاسوسی دشمن کرده است.

ماموران سازمان اطلاعات پلیس پایتخت با حضور در محل، گیرنده‌های استارلینک غیرمجاز را کشف کردند ؛ بررسی‌ها نشان داد مدیرعامل شرکت هیچ اطلاعی از فعالیت‌های متهم نداشته و وی با بهره‌گیری از عنوان شرکت، اقدام به سودجویی و برقراری ارتباط مستمر با خارج از کشور و شبکه‌های معاند نموده است.

نهایتا با محرز شدن اقدامات مجرمانه این متهم ، این شخص روز جاری ( سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۴۰۵ ) دستگیر و حال حاضر اقدامات قانونی و قضایی در خصوص این متهم در جریان است.

پلیس تاکید می‌کند که بخش قابل توجهی از اقدامات جاسوسی در تهران با دستگاه‌های استارلینک انجام می‌شود ؛ لذا از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به پلیس و دیگر نهادهای امنیتی کشور اطلاع رسانی نمایند.