برخورد قاطع با استفاده غیرمجاز از استارلینک در تهران/دستگیری یک متهم در محله فرشته
مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از برخورد قاطع با استفاده غیرمجاز از استارلینک در پایتخت خبر داد.
به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در اطلاعیه ای با تاکید بر حفظ امنیت ملی و مقابله با تهدیدات اطلاعاتی، از کشف و ضبط گیرندههای غیرمجاز «استارلینک» در پشتبام یک واحد تجاری در محله فرشته تهران خبر داد.
در این اطلاعیه آمده است:
بر اساس گزارشهای مردمی و اقدامات اطلاعاتی، مشخص شد فردی با سوءاستفاده از جایگاه حقوقی خود در یک شرکت بازرگانی اقدام به تهیه و در ادامه استفاده از این دستگاهها برای ارتباط با شبکههای جاسوسی دشمن کرده است.
ماموران سازمان اطلاعات پلیس پایتخت با حضور در محل، گیرندههای استارلینک غیرمجاز را کشف کردند ؛ بررسیها نشان داد مدیرعامل شرکت هیچ اطلاعی از فعالیتهای متهم نداشته و وی با بهرهگیری از عنوان شرکت، اقدام به سودجویی و برقراری ارتباط مستمر با خارج از کشور و شبکههای معاند نموده است.
نهایتا با محرز شدن اقدامات مجرمانه این متهم ، این شخص روز جاری ( سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۴۰۵ ) دستگیر و حال حاضر اقدامات قانونی و قضایی در خصوص این متهم در جریان است.
پلیس تاکید میکند که بخش قابل توجهی از اقدامات جاسوسی در تهران با دستگاههای استارلینک انجام میشود ؛ لذا از شهروندان درخواست میشود در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به پلیس و دیگر نهادهای امنیتی کشور اطلاع رسانی نمایند.