رئیس سازمان غذا و دارو خبر داد:
اصلاح قیمت دارو برای جلوگیری از توقف فعالیت صنعت
رئیس سازمان غذا و دارو از ارزبری حدود ۵ میلیارد دلاری دارو و تجهیزات پزشکی در سال خبر داد و گفت: با وجود اصلاح سیاست ارزی در سایر بخشها، اختلاف نرخ ارز در حوزه دارو بهطور کامل در بودجه بیمهها و سایر بخشها لحاظ نشده است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، امروز سهشنبه (یکم اردیبهشت) در جلسه خیرین سلامت که در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، با تشریح وضعیت صنعت دارویی کشور اظهار کرد: حدود سه هزار مولکول دارویی در کشور وجود دارد که ۸۰۰ مولکول از آنها حیاتی به شمار میروند و برای این اقلام ذخایر مناسب پیشبینی شده است.
وی با اشاره به آسیبهای وارد شده به صنایع دارویی در جریان جنگ رمضان گفت: در مجموع ۴۴ شرکت دارویی، تجهیزات پزشکی و توزیعی دچار آسیب شدهاند. این آسیبها از خسارتهای جزئی مانند شکستگی شیشهها تا تخریب کامل کارخانهها از جمله واحد تولیدی توفیق دارو را شامل میشود.
معاون وزیر بهداشت افزود: برخی از شرکتها طی این مدت چندین بار آسیب دیدهاند اما پس از هر آسیب، بازسازی کرده و مجدداً به چرخه تولید بازگشتهاند. با وجود این شرایط، فعالیت صنعت دارو بهطور کلی متوقف نشده و تنها کارخانههایی که به صورت کامل تخریب شدهاند از مدار تولید خارج شدهاند.
پیرصالحی با اشاره به تأثیر آسیب به برخی صنایع پتروشیمی بر تولید مواد اولیه دارویی گفت: محدودیتهایی در تأمین برخی مواد ایجاد شده بود، اما بخش عمده صنایع دارویی که در اختیار بخش خصوصی هستند، بخش زیادی از مشکلات را برطرف کردهاند.
رئیس سازمان غذا و دارو درباره وضعیت ارزی حوزه دارو نیز توضیح داد: میزان ارزبری دارو و تجهیزات پزشکی کشور سالانه حدود پنج میلیارد دلار است؛ ۱.۵ میلیارد دلار آن طی سال گذشته از ارز غیرترجیحی و مابقی از ارز ترجیحی تأمین شده است. با وجود اصلاح سیاست ارزی در سایر بخشها، اختلاف نرخ ارز در حوزه دارو بهطور کامل در بودجه بیمهها و سایر بخشها لحاظ نشده است.
وی افزود: در برخی موارد، به دلیل محدودیت مسیرهای حملونقل، محمولههایی که پیشتر دریایی حمل میشدند، بهصورت هوایی ارسال شدند که هزینهها را افزایش داد. این شرایط باعث شد اصلاح قیمت دارو برای جلوگیری از توقف فعالیت صنعت ضروری شود. با این حال رشد بودجه بیمهها تنها ۳۰ درصد بوده و توان پوشش کامل افزایش هزینهها را ندارد.
وی تأکید کرد: بهرهگیری از ظرفیت خیرین میتواند بخشی از فشار اقتصادی بر بیماران را کاهش دهد.
گفتنی است جلسه خیرین سلامت امروز با حضور معاونان، مدیران وزارت بهداشت و خیرین حوزه سلامت برگزار شد و در آن درباره چالشها و راهکارهای تقویت مشارکت خیرین بحث و تبادل نظر صورت گرفت.