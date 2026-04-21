معاون درمان وزارت بهداشت:
نیروی انسانی مهمترین سرمایه نظام درمان است
معاون درمان وزارت بهداشت با تأکید بر نقش تعیینکننده نیروی انسانی در نظام سلامت گفت کادر درمان با وجود ماهها مطالبات معوق، در دوران جنگ بدون گلایه به ارائه خدمت ادامه دادند و لازم است پس از پایان بحرانها مورد توجه و حمایت قرار گیرند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، امروز سهشنبه (یکم اردیبهشت) در جلسه خیرین سلامت که در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، اظهار کرد: حضور خیرین در مراکز درمانی سبب شده است که هیچ بیماری به دلیل مشکلات اقتصادی از دریافت خدمات درمانی محروم نشود.
وی با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی در نظام سلامت گفت: اگرچه دارو و تجهیزات در شرایط جنگی اهمیت بالایی دارند، اما اندوخته اصلی حوزه درمان نیروی انسانی است. کادر درمان در گروههای سنی مختلف بدون هیچ ادعایی در بیمارستانها مشغول خدمت بودند و این فداکاریها قابل قیمتگذاری نیست.
معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به مطالبات معوق کادر درمان افزود: در برخی مناطق کشور پرداختیها تا 8 تا 10 ماه به تعویق افتاده است، اما در بازدیدهای میدانی در دوران جنگ هیچیک از نیروهای نظام سلامت درباره این موضوع گلایهای مطرح نکردند.
رضوی تأکید کرد: وظیفه ما این است که پس از پایان جنگ، کادر سلامت را فراموش نکنیم؛ باید حقوق و مطالبات آنها به موقع پرداخت شود و از تلاشهای آنان قدردانی و حمایت لازم صورت گیرد.
وی با اشاره به همکاری بخشهای مختلف نظام سلامت در دوران بحران گفت: حوزه بهداشت نیز نیروهای خود را در اختیار بخش درمان قرار داد و مراکز جامع سلامت در برخی مناطق به صورت 16 ساعته خدمات ارائه کردند. با وجود افزایش بار بیماران در برخی استانها، خدماتی مانند واکسیناسیون و مراقبت از مادران باردار بدون وقفه ادامه یافت.
معاون درمان وزارت بهداشت درباره خسارات واردشده به مراکز درمانی گفت: حدود 30 تا 40 مرکز درمانی در حملات اخیر آسیب دیدند و 8 تا 9 مرکز نیازمند جابهجایی بودند که این جابهجاییها در نیمهشب و در کوتاهترین زمان انجام شد تا کارکنان در امنیت کامل به ارائه خدمت ادامه دهند.
وی افزود: در برخی شهرهای جنوبی شدت درگیریها بالا بود، اما کادر درمان با ایثار به خدمترسانی ادامه دادند. همچنین در شهرهای مهمانپذیر شمال کشور با افزایش بار بیماران مواجه بودیم که با برنامهریزی و تقویت تجهیزات، از جمله ارسال دستگاههای دیالیز به استانهای گیلان و مازندران، خدمات درمانی ادامه یافت.
رضوی با اشاره به فداکاری نیروهای داوطلب گفت: برخی نیروها به صورت داوطلبانه در مناطق مختلف خدمت کردند؛ بهطور مثال یکی از اعضای کادر درمان با خودروی شخصی از زاهدان به چابهار رفت و 23 روز به ارائه خدمات پرداخت.
معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه در طول بحران کمبودی در بیمارستانها رخ نداد، گفت: تیمهایی به صورت مستمر وضعیت کمبودهای پشتیبانی و درمانی را رصد میکردند و در صورت نیاز اقدامات لازم انجام میشد. در حوزه ذخایر استراتژیک دارو نیز کمبودی ایجاد نشد؛ برخی کمبودها از قبل وجود داشت که بخشی از آنها جبران شده است.
وی همچنین درباره نقش خیرین در افزایش تابآوری مراکز درمانی گفت: در حوزه زیرساختهایی مانند ذخایر آب، برق و سوخت نیز مشکلی وجود نداشت. بسیاری از بیمارستانها با کمک خیرین به تانکرهای سوخت، دیزل ژنراتورها و تجهیزات پشتیبان مجهز شدهاند.
دکتر رضوی با اشاره به عملکرد حوزه اورژانس و انتقال مجروحان افزود: حوزه پیشبیمارستانی و اورژانس نیز حضور فعالی در میدان داشت و کیفیت مناسب انتقال مجروحان سبب شد میزان مرگومیر در بیمارستانها به حداقل برسد. همچنین ذخایر خون کشور به 8 تا 9 روز رسیده بود و سازمان انتقال خون پشتیبانی لازم برای انجام عملهای جراحی را فراهم کرد.
وی در پایان تأکید کرد: دولتها در هیچ جای دنیا به تنهایی قادر به تأمین همه هزینههای سلامت نیستند و با توجه به افزایش هزینههای درمان و تولید داروهای جدید، نقش خیرین در توسعه و بازسازی مراکز درمانی از جمله بیمارستانهای آسیبدیده اهمیت بیشتری پیدا میکند.
گفتنی است جلسه خیرین سلامت امروز با حضور معاونان، مدیران وزارت بهداشت و خیرین حوزه سلامت برگزار شد و در آن چالشها و راهکارهای تقویت مشارکت خیرین در حوزه سلامت مورد بررسی قرار گرفت.