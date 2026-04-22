«علی بحیرایی» معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی در خصوص اقدامات انجام شده برای مددجویان کمیته امداد در دوران جنگ اخیر به خبرنگار ایلنا گفت: در دوران جنگ رمضان تلاش کردیم، نیازهای مددجویان و جامعه هدف کمیته امداد را مرتفع کنیم و همچنین برای کاهش آسیب‌های اجتماعی که افراد با آن مواجه شده‌اند، تلاش کردیم تا خدماتی را به این عزیزان ارائه دهیم. کمیته امداد امام خمینی به عنوان نهادی حمایتی با شبکه گسترده مددکاری، در ایام جنگ کوشید تا امور مددکاری متوقف نشود و راهبری خانواده‌ها را بر عهده گرفتیم و تلاش کردیم تا جریان خدمت‌رسانی را به بهترین نحو ممکن و به صورت مستمر ادامه دهیم و این امر را به انجام رساندیم.

وی افزود: در خصوص پرداخت مستمری و معیشت، یا همان حقوق ماهانه مددجویان، تلاش کردیم تا در موعد مقرر انجام شود و حتی پرداخت اسفندماه نیز صورت گرفت. پرداخت مستمری به خانواده‌ها در این ایام نیز به طور کامل انجام پذیرفت و از تحت پوشش خارج نشدند. به گونه‌ای که حدود ۶ هزار نفر را به خانواده‌های تحت پوشش خود افزودیم. افراد نیازمند دیگری را شناسایی کردیم تا حقوق دریافت کنند و در حال پیگیری مجوزهای لازم هستیم.

بحیرایی در ادامه خاطرنشان کرد: در این دوره که همه جامعه با مشکلات دست به گریبان بودند، هزینه درمانی خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد را تلاش کردیم پرداخت کنیم و هیچ بیمار پشت نوبتی نداشته باشیم. در خصوص بیماران صعب العلاج و زمین‌گیر و خاص که تحت پوشش داشتیم، تسویه حساب کامل با آنان انجام دادیم و بالغ بر ۱۶۵ میلیارد تومان از مطالبات پشت نوبتی پرداخت شده است. اجاره مسکن مددجویان را، با سرانه خاص به این عزیزان پرداخت و تسویه کردیم. بالغ بر ۲۲۰ میلیارد تومان نیز در خدمت آنان قرار گرفت و موضوع ۳۰۰ میلیارد تومان خدمات فوری و اورژانسی به نیازمندان و مددجویان تقدیم شد.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد تصریح کرد: همچنین در تدارک هستیم تا برای خسارت‌دیدگان جنگ، در همان جامعه هدف، در روزهای آتی مبالغی پیش‌بینی شده و به صورت خدمات موردی و اورژانسی به استان‌ها اختصاص یابد. حدود ۵۰ میلیارد تومان بحث پوشینه و البسه بیماران صعب العلاج و زمین‌گیر در طی این یک ماه تدارک دیده و به استان‌ها ارسال شده تا جامعه هدف با مشکل مواجه نشود. ما برای ایتام تحت پوشش خود که غالب بر ۶۰ هزار یتیم است، اقدام کردیم و بحث خرید پوشاک را انجام دادیم؛ برای سرانه هر یتیم حدود دو میلیون تومان و برای سادات دو و نیم میلیون تومان اختصاص یافت که کارساز شد و الحمدلله اتفاقات خوبی رخ داد.

بحیرایی در ادامه توضیح داد: در خصوص هزینه‌های بیمه‌های اجتماعی مددجویان، مربوط به سه‌ماهه چهارم سال برای حدود ۶۱ هزار و ۶۵۷ نفر زنان سرپرست خانوار و اشتغال، حدود ۲۲۴ میلیارد تومان پرداخت شد تا با تأخیر مواجه نشود و خانواده‌ها دچار آسیب نشوند. به همین ترتیب، بیمه عشایر و روستاییان تحت پوشش به تعداد حدود ۲۱ هزار نفر، بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، پرداخت گردید و تلاش کردیم تا در این سرفصل نیز پرداخت‌ها به موقع انجام شود تا خانواده‌ها دغدغه‌ای نداشته باشند. برای رفع مشکلات خانواده‌های آسیب‌دیده، حدود ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کارگشایی قرض الحسنه در سطح کشور پیش‌بینی و اجرا شد تا اگر خانواده‌ای با مشکلی مواجه است، از این ظرفیت بهره مند شود و دغدغه‌ای نداشته باشد.

وی با بیان اینکه در سایر بخش‌های حمایتی، اجتماعی و درمانی نیز بالغ بر ۹۰ میلیارد تومان تلاش کردیم تا خدمت‌رسانی صورت گیرد و این امر در سایر استان‌ها انجام پذیرفت، گفت: مراکز نیکوکاری ما پای کار بودند. از ظرفیت خیرین و کمک‌های مردمی بهره بردیم و توزیع بسته‌های حمایتی و معیشتی را به صورت مستمر ادامه دادیم و این کار همچنان در حال انجام است. شناسایی و برآورد خسارات را انجام دادیم و با کمک دستگاه‌های متولی مانند بنیاد مسکن، شهرداری‌ها، هلال احمر و غیره، این کار را پیگیری می‌کنیم.

بحیرایی در ادامه گفت: از مددجویان کمیته امداد ۵۰ شهید و ۵۸ مجروح داشتیم که در این میان ۳۶ مرد و ۱۴ زن شهید شده‌اند و ۴ نفر از شهدا زیر ۱۸ سال بودند. تلاش کردیم همکاران ما در سطح کشور در خدمت خانواده‌های این عزیزان باشند. بحث تفقد و دلجویی را انجام دادیم و ادای احترام گذاشتیم. در خدمت آنان بودیم و مشکلاتشان را پیگیری کردیم.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد عنوان کرد: تاکنون بالغ بر ۴۸۰۰ خانوار که در جنگ آسیب‌دیده‌اند شناسایی شده و نیازسنجی‌ها را انجام می‌دهیم. با هم‌افزایی دستگاه‌های متولی، خدمت‌رسانی را ادامه می‌دهیم. منازل مسکونی بالغ بر ۲۲ خانواده تخریب کلی داشتند. سایرین تعدادی تعمیر جزئی، تعدادی تعمیر اساسی، لوازم منزل برخی مشکل‌ساز شد و تعدادی از خانواده‌ها در بحث اشتغال آسیب دیدند. همه این موارد با هم‌افزایی که در حال انجام است، تلاش بر این است که مرتفع شوند.

بحیرایی در پایان تاکید کرد: همچنین بالغ بر ۲۷ هزار مورد مشاوره به خانواده‌های آسیب‌دیده ارائه کردیم. مشاوران کمیته امداد در خدمت این خانواده‌ها بودند تا در آن روزهای سخت، از لحاظ سلامت روانی و فکری مشکلی ایجاد نشود و خدمت‌رسانی به این عزیزان صورت گیرد.

