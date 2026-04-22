محمد شاه‌محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، از تشکیل «ستاد حقوقی مرکزی دفاع از حقوق کشور» به همت این کانون خبر داد. ستادی که به گفته او متعهد به پیگیری و استیفای حقوق آسیب‌دیدگان از جنگ شده و همه هموطنان گرفتار شده در چنین شرایطی در اقصی نقاط کشور می‌توانند از کمک‌های حقوقی این ستاد بهره‌مند شوند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز توضیح داد: بعد از شروع جنگ به کشور اقدامات اولیه را انجام دادیم و پیش از آغاز سال جدید به این نتیجه رسیدیم که باید کانون و وکلا در جبهه و مسیر حقوقی ایفای نقش کنند و با استفاده از رویکردهایی که به نفع کشور است، تولید محتوای حقوقی کنند. در این راستا قرار شد به مردم مشاوره‌های حقوقی داده شود تا مردم نسبت به حقوق خود در رابطه با آثار این جنگ آگاه شوند و از طرف دیگر موضع‌گیری‌های مسئولان هم بر اساس پشتوانه حقوقی باشد.

او اضافه کرد: در اولین روزهای سال جدید کانون وکلای دادگستری مرکز فراخوانی را برای همکاری وکلا اعلام کرد و حدود ۲۰۰ نفر از وکلای علاقه‌مند به همکاری اعلام آمادگی کردند تا ستادی را تحت عنوان «ستاد حقوقی مرکزی دفاع از حقوق کشور» تشکیل دهیم. از بین این تعداد افرادی که امکان تاثیرگذاری و پیگیری بیشتر داشتند را انتخاب کردیم و جلسه‌ای تشکیل دادیم که خروجی آن تشکیل ۴ کمیته برای هدفمند کردن اقدامات حقوقی ذیل این ستاد بود.

شاه‌محمدی به فعالیت‌های این ۴ کمیته هم اشاره کرد و گفت: علاوه بر تشکیل «کمیته رسانه» ذیل این ستاد، «کمیته حقوق داخلی» هم وظیفه ارائه مشورت به هموطنان را برعهده دارد و اقدامات اولیه و زمینه‌سازی برای اقدام قضایی و قانونی در محاکم داخلی را پیگیری می‌کند. در حوزه بین‌الملل دو کمیته «تولید محتوا» و «بیانیه و مکاتبات» تشکیل شد که تاکنون مکاتبات و بیانیه‌های متعددی را بعد از ملاحظه و تصویب توسط هیئت مدیره کانون وکلای مرکز و به نام این کانون منتشر و ارسال کرده‌اند. از جمله این مکاتبات می‌توان به مکاتبه با دبیرکل سازمان ملل متحد، رئیس اتحادیه جهانی کانون‌های وکلا اشاره کرد.

بهره‌مندی روزانه ۵۰۰ نفر از مشاوره تلفنی رایگان وکلای دادگستری

وی درباره نحوه پیگیری حقوق آسیب‌دیدگان جنگ، از نهادهای داخلی توسط این ستاد هم توضیح داد: در حوزه داخلی ۴ مسیر را پیش‌بینی کرده‌ایم؛ اولین اقدام انجام شده این بوده که ۱۳ شماره تلفن کانون وکلای مرکز را به مشاوره و راهنمایی حقوقی رایگان همکارانمان به آسیب‌دیدگان جنگ اختصاص دادیم. شهروندان می‌توانند با شماره تلفن ۸۴۰۰۰-۰۲۱ تماس گرفته و بعد از متصل شدن به بخش معاضدت حقوقی از راهنمایی‌های همکاران ما استفاده کنند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز این را هم گفت که به صورت میانگین روزانه ۵۰۰ نفر از طریق این خطوط تلفن راهنمایی و مشاوره دریافت می‌کنندو و یادآور شد: بنا به پیشنهاد اداره معاضدت کانون در سطح شهر هم واحدهایی را راه‌اندازی کرده‌ایم که به صورت حضوری به مراجعه‌کنندگان مشاوره حقوقی ارائه کنند همچنین اگر خود افراد شرایط پیگیری حقوقی را نداشته باشند در صورت تمایل به کانون وکلا، وکالتنامه بدهند یا وکلایی را انتخاب کنند که پیگیر حقوق آن‌ها باشند.

همکاری با کانون سردفتران و کانون کارشناسان رسمی دادگستری

شاه‌محمدی به اقدام مهم دیگری که توسط ستاد حقوقی مرکزی دفاع از حقوق کشور انجام شده هم اشاره کرد و گفت: بعد از برگزاری جلساتی با رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری و رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، تفاهمنامه‌ای با این دو کانون امضا کردیم. براساس این توافق قرار شد این امکان فراهم باشد که شهروندان به جای مراجعه به کانون وکلای دادگستری، یک وکیل مشخص یا حضور در خیابان برای گرفتن مشورت حقوقی، به نزدیک‌ترین دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کنند و «وکالتنامه مدنی» به صورت رایگان به کانون وکلا و کانون کارشناسان رسمی دادگستری بدهند تا کانون وکلا از طریق این وکالتنامه اختیار مستندسازی، تشکیل پرونده و پیگیری حقوق فرد آسیب‌دیده را داشته باشد.

شاه‌محمدی افزود: کانون کارشناسان هم ظرفیت کارشناسان متخصص خود در حوزه‌های مختلف آسیب اعم از آسیب جسمی، روحی، مالی و… را به صورت رایگان در اختیار این افراد قرار خواهد داد. در حال حاضر روال این است که فرد آسیب‌دیده به مراکزی که مشخص شده مراجعه کرده و تشکیل پرونده دهد. بسیاری از مردم ممکن است با این روند حقوقی- اداری آشنایی نداشته باشند و این اقدامات برای‌شان سخت و توان‌فرسا باشد در حالیکه طی کردن این روند برای وکلا سخت نیست. به همین دلیل افراد در صورت تمایل می‌توانند در وکالتنامه تصریح کنند که وکیلی که به صورت افتخاری و معاضدتی معرفی شده است، اختیار داشته باشد که این بخش از اقدامات را هم بتواند پیگیری کند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز این را هم گفت که وکلایی که با این ستاد همکاری می‌کنند محدود به شهر تهران نیستند و مردم سایر نقاط کشور هم درصورتی که در جنگ دچار آسیب شده‌اند می‌توانند از خدمات این ستاد بهره‌مند شوند.

تلاش برای همراهی علمی حقوقی با تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور

وی درباره اقدامات این ستاد همزمان با نزدیک شدن به شرایط آتش‌بس هم توضیح داد: از جمله این اقدامات فراخوان مقاله از سوی ستاد بود که به دنبال آن تعداد زیادی مقاله علمی و حقوقی دریافت کردیم و بعد از بررسی و داوری این مقالات، ۵۰ مورد از آن‌ها انتخاب شد و به زودی در ویژه‌نامه‌ای تحت عنوان «ویژه‌نامه حقوق جنگ» منتشر می‌شود. همچنین برگزاری نشست‌های علمی کارشناسی مورد نظر ما بود که محتوای این جلسات منتشر نشد تا اساتید حاضر بتوانند به راحتی اظهارنظر کنند به این منظور که یک پیوست کارشناسی برای تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور ایجاد شود.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: در یکی از این نشست‌ها دکتر توکل حبیب‌زاده دبیر مرکز حقوقی ریاست‌جمهوری، یکی از معاونین معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و مدیرکل حقوقی وزارت امور خارجه، حضور داشتند. در این نشست اساتید در مسیر تحلیل علمی قدم برداشتند.

وی اضافه کرد: اساتید حاضر در نشست مذکور ۵ کمیته را تعریف کردند و قرار شد حوزه تولید محتوای ما در ۵ مسیر جزیی‌تر اقدام کند؛ به عنوان مثال یکی از کمیته‌ها متولی فعالیت در زمینه رژیم حقوقی تنگه هرمز شد. یکی دیگر از کمیته قرار است در این حوزه فعالیت کند که چنانچه در مراجع بین‌المللی اقدامی علیه ایران شود، باید چه رویکردی داشته باشیم و با توجه به شرایط حاکم بر کشور چه اقداماتی در مراجع بین‌المللی از طرف مردم، آسیب‌دیده‌ها و دولت جمهوری اسلامی قابل تصور است.

به گفته شاه‌محمدی این ستاد به دنبال جمع‌آوری نظرات کارشناسان حقوقی است تا به پشتوانه این نظرات کارشناسی و تخصصی هم تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به خوبی انجام شود و هم به موقع بتوان به خوبی از حقوق مردم دفاع کرد. به بیان دیگر قصد ما این است که کانون وکلای دادگستری یا برخی از وکلای دادگستری یا دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری و هر نهاد دیگری که عهده‌دار دفاع از حقوق مردم شود، بتواند از این نظرات کارشناسی و پیوست‌های علمی ایجاد شده در این ستاد بهره‌برداری کند.

