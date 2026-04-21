مهاجرت نخبگان ۳۰ درصد کاهش یافت؛ کاهش ۱۸ درصدی مهاجرت در جامعه پزشکان
معاونت علمی و بنیاد ملی نخبگان با اقدامات راهبردی موفق به کاهش ۳۰ درصدی مهاجرت نخبگان و کاهش ۱۸ درصدی در جامعه پزشکان شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، در آغازین دهههای قرن بیست و یکم، جهان شاهد دگرگونیهای عمیقی در پایههای قدرت، اقتصاد و حکمرانی است. در حالیکه در قرن گذشته منابع طبیعی، جمعیت و قدرت نظامی تعیینکننده جایگاه کشورها بود، امروز علم، فناوری و توانایی تبدیل دانش به ارزش اقتصادی و اجتماعی، مرزهای قدرت ملی را تعریف میکند.
در راستای ماموریت اصلی دستیابی به مرجعیت علمی و توسعه سرمایه انسانی، زیرساختهای پژوهش، فناوری و نوآوری، معاونت علمی و بنیاد ملی نخبگان، اقدامات راهبردی متعددی را در جهت توانمندسازی و نگهداشت نخبگان و سرمایههای انسانی کشور به اجرا درآورده است. این اقدامات با هدف رفع دغدغههای معیشتی، ایجاد مسیرهای شغلی جذاب و ارتقای کرامت نخبگان صورت گرفته است.
تأمین امنیت معیشتی نخبگان
در راستای تحقق وعدههای ریاست جمهور و با هدف تثبیت و ماندگاری اعضای هیئت علمی جوان، ۲,۸۱۵ واحد مسکونی (یا زمین) تخصیص یافت. همچنین، پرداخت حقوق ماهانه ۱۵ میلیون تومان به دانشجویان دکتری تمام وقت، ضمن ارج نهادن به فعالیتهای پژوهشی، به شکل چشمگیری دغدغههای معیشتی این قشر را کاهش داد.
جذب ۲۵۶ دانشآموخته برتر و معرفی هزار استعداد برتر به بدنه اجرایی کشور
با اجرای «طرح جهت»، زمینه جذب ۲۵۶ دانشآموخته برتر دکتری از دانشگاههای داخلی و خارجی در هیئت علمی دانشگاهها فراهم شد. علاوه بر این، حدود ۱۰۰۰ استعداد برتر پس از ارزیابی صلاحیت، برای تصدی مسئولیتهای کلیدی به دستگاههای اجرایی معرفی شدند.
تحول در خدمت سربازی
طی تحولی نوین در الگوی خدمت نظام وظیفه، ۳,۲۷۳ استعداد برتر به جای گذراندن دوره سنتی سربازی، با اجرای پروژههای راهبردی مورد نیاز ستاد کل نیروهای مسلح، دوره خدمت خود را به فرصتی برای اثربخشی تخصصی تبدیل کردند.
برگزاری ۲۵۰ مراسم تکریم و تشکیل ۲۵۰ هسته دانشجویی حل مسئله
در راستای تقویت هویت نخبگانی، ۲۵۰ مراسم تکریم از نخبگان در سراسر کشور برگزار شد تا مقام علم ارج نهاده شده و الگوهای موفق به جامعه معرفی شوند. همچنین، ۲۵۰ هسته دانشجویی حل مسئله با مشارکت ۱۵۰۰ دانشجو شکل گرفت تا توانمندیهای جوانان با چالشهای واقعی کشور پیوند بخورد.
کاهش ۳۰ درصدی مهاجرت در دانشگاهها و ۱۸ درصدی در جامعه پزشکان
این مجموعه اقدامات مکمل، منجر به کاهش قابل توجه ۳۰ درصدی روند مهاجرت در دانشگاههای تابعه وزارت علوم و ۱۸ درصدی در جامعه پزشکان شد. این دستاورد، گواهی بر اثربخشی رویکرد سیستمی اتخاذ شده در حفظ سرمایه انسانی کشور است.