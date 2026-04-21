به گزارش ایلنا،شینا انصاری روز سه‌شنبه یکم اردیبهشت در نشست با فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی در اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به آخرین وضعیت نگین آبی آذربایجان اظهار کرد: به لطف بارش‌های الهی، اکنون وضعیت مناسبی در دریاچه ارومیه داریم، اما واقعیت این است که همچنان با تراز اکولوژیک فاصله بسیاری داریم، وضعیت فعلی کاملاً شکننده است و باید برنامه‌های ستاد احیا دریاچه ارومیه با اولویت و دقت عملیاتی شوند.

وی با اشاره به تغییرات اقلیمی در منطقه و به ویژه در ایران افزود: ما در منطقه‌ای قرار گرفته‌ایم که با تناوب سال‌های ترسالی و خشکسالی مواجه است، متأسفانه محیط‌زیست کشور به دلایلی چون جنگ، تحریم و تغییرات اقلیمی شرایط مطلوبی ندارد. نگاه ما باید از بهره‌کشی به بهره‌مندی تغییر کند تا برای نسل‌های آینده نیز سهمی از منابع طبیعی باقی بماند.

وی همچنین از تفویض ۳۳ تکلیف حاکمیتی به سازمان های محیط زیست استانی طبق دستور تفویض اختیارات رییس جمهور به استانداران و مدیران کل، خبر داد و گفت: در بحث فرونشست زمین، سازمان آب منطقه‌ای باید تکالیف اجرایی خود را با جدیت دنبال کند.

انصاری با اشاره به دیدگاه‌های رییس جمهور محترم آقای پزشکیان در راستای توسعه پایدار در کشور، افزود: هدف ما رسیدن به توسعه پایدار است؛ یعنی صنعت و تولید باید همگام با حفظ محیط‌زیست رشد کنند.

