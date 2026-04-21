افزایش ذخایر خونی کشور در جنگ رمضان

به گزارش ایلنا، دکتر بابک یکتاپرست در جلسه خیرین سلامت که امروز (اول اردیبهشت) در وزارت بهداشت برگزار شد، اظهار کرد: وضعیت ذخایر خونی طی دوران جنگ با بهره‌گیری از شبکه ملی خونرسانی به خوبی مدیریت شد. به منظور مدیریت ذخایر خون، مدیریت منطقه ذخایر خونی را نظارت ستاد مرکزی سازمان انتقال خون انجام دادیم.

او با بیان اینکه اهدای خون در دوران جنگ با استقبال خوبی مواجه شد، گفت: ظرفیت خونگیری را به ویژه در استان‌های معین افزایش دادیم؛ در راستای این موضوع، ساعت فعالیت پایگاه‌های انتقال خون افزایش یافت. سازمان انتقال خون همچنین تلاش کرد که مدیریت ذخایر پلاسما، منابع، تجهیزات و ارقام مصرفی را گسترش دهد.

معاون اجتماعی سازمان انتقال خون با بیان اینکه ذخایر خونی در دوران جنگ افزایش یافت، توضیح داد: ماه رمضان، جنگ و سفرهای نوروزی می‌توانند سبب کاهش ذخایر خونی شوند اما در این دوران در کشور ما میزان ذخایر خونی از ۲.۴ روز به ۵.۴ روز و سپس به ۹ روز رسید. منظور این است که اگر پایگاه‌های اهدای خون به مدت ۹ روز دریافت خون نداشته باشند، باز هم پاسخگوی تمام فرآورده‌های خونی مورد نیاز هستیم.

یکتاپرست افزود: آمار و ارقام نشان می‌دهد که میزان مراجعه اهدا کنندگان ۲۴ درصد افزایش یافته است. اعداد بیانگر این است که افزایش اهدای خون جوانان را تجربه کرده‌ایم؛ به نحوی که اهدای خون بار اولی‌ها ۶۳.۹ درصد رشد کرد.

