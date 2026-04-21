بارش باران طی امروز و فردا در تهران
اداره کل هواشناسی استان تهران از تداوم فعالیت سامانه بارشی در استان طی امروز و فردا (۱ و ۲ اردیبهشت) و کاهش نسبی دما خبر داد.
به گزارش ایلنا، بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعتها همراه با افزایش ابر و وزش باد پیشبینی میشود.
امروز (اول اردیبهشت) تا فردا (۲ اردیبهشت) با ادامه فعالیت سامانه بارشی گاهی افزایش ابر و باد و در بعضی ساعتها بارش باران گاهی رعدوبرق در گستره استان بهویژه در مناطق شمالی و غربی انتظار است.
همچنین از امروز تا اواخر وقت پنجشنبه (۳ اردیبهشت) در بعضی ساعتها وزش باد نسبتا شدید تا شدید در گستره استان تهران بهویژه در نیمه جنوبی و مناطق غربی با احتمال گرد و خاک و کاهش موقت شعاع دید در نوار جنوبی پیشبینی میشود.
از امروز تا صبح پنجشنبه روند کاهش نسبی دما در گستره استان مورد انتظار است و رخداد یخبندان شبانه سطح زمین در ارتفاعات دور از انتظار نیست.
به گزارش اداره کل هواشناسی استان تهران آسمان تهران فردا (۲ اردیبهشت) صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعتها وزش باد گاهی افزایش ابر و وزش باد شدید با احتمال بارش خفیف باران با حداکثر و حداقل دمای ۲۱ و ۱۰ درجه سانتیگراد و پس فردا (۳ اردیبهشت) صاف تا کمی ابری در بعضی ساعتها وزش باد گاهی افزایش باد با احتمال وزش باد شدید با حداکثر و حداقل دمای ۲۳ و ۱۳ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.