به گزارش ایلنا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی لیست دانشگاه های مورد تایید این وزارت خانه را برای ۲۰۲۷-۲۰۲۶ اعلام کرد.

بر اساس اعلام معاونت آموزشی وزارت بهداشت، لیست دانشگاه های مورد تایید اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش ‌پزشکی در سال تحصیلی ۲۰۲۶-۲۰۲۵، برای ورودی های سال تحصیلی ۲۰۲۷-۲۰۲۶ دارای اعتبار می باشد.

بنابراین متقاضیان ادامه تحصیل در خارج از کشور در رشته های علوم پزشکی برای سال تحصیلی ۲۰۲۷-۲۰۲۶ نیز می توانند در دانشگاه هایی که سال گذشته مورد تایید قرار گرفتند تحصیل کنند.

دانشگاه های خارجی مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال تحصیلی ۲۰۲۶-۲۰۲۵ اینجا قابل مشاهده است.

