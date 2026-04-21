لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت اعلام شد
لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای ورودیهای سال تحصیلی ۲۰۲۷-۲۰۲۶ اعلام شد.
به گزارش ایلنا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی لیست دانشگاه های مورد تایید این وزارت خانه را برای ۲۰۲۷-۲۰۲۶ اعلام کرد.
بر اساس اعلام معاونت آموزشی وزارت بهداشت، لیست دانشگاه های مورد تایید اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال تحصیلی ۲۰۲۶-۲۰۲۵، برای ورودی های سال تحصیلی ۲۰۲۷-۲۰۲۶ دارای اعتبار می باشد.
بنابراین متقاضیان ادامه تحصیل در خارج از کشور در رشته های علوم پزشکی برای سال تحصیلی ۲۰۲۷-۲۰۲۶ نیز می توانند در دانشگاه هایی که سال گذشته مورد تایید قرار گرفتند تحصیل کنند.
دانشگاه های خارجی مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال تحصیلی ۲۰۲۶-۲۰۲۵ اینجا قابل مشاهده است.