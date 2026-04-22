در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
موکول شدن برگزاری انتخابات شوراها بعد از پایان جنگ
عضو شورای شهر تهران گفت: زمان برگزاری انتخابات شورای شهر تهران به ۴۵ روز تا حداکثر دو ماه پس از پایان جنگ موکول شده است.
«مهدی بابایی» عضو شورای شهر تهران درباره زمان برگزاری انتخابات شورای شهر تهران به خبرنگار ایلنا گفت: بر اساس آنچه در اخبار آمده و ما هم شنیدهایم، زمان برگزاری انتخابات شورای شهر تهران به ۴۵ روز تا حداکثر دو ماه پس از پایان جنگ موکول شده است و پایان جنگ هم باید توسط شعام اعلام شود.
وی در خصوص اینکه محل شهادت رهبر انقلاب به موزه تبدیل میشود نیز گفت: شورای شهر این آمادگی را دارد تا اگر شهرداری در این حوزه لایحهای داشته باشد، آن را ارائه دهد و مورد بررسی قرار گیرد. پس از بازسازی کامل شهر، باید چند نقطه از تهران به عنوان موزه مورد استفاده قرار گیرد و به عنوان نشانههای تاریخی حفظ شود تا جنایاتی که رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی آمریکا مرتکب شدهاند، در تاریخ ثبت شود.
بابایی در پایان گفت: ابتدا باید بودجه لازم برای آن تخصیص یابد. پس از اعلام رسمی، ابتدا لایحه ارائه و طرحی در شورا تصویب میشود و این امر بستگی به مکانی دارد که تصمیمگیری در آن صورت میگیرد و بودجه لازم برای آن تخصیص خواهد یافت. هنوز در این خصوص در حال رایزنی و تصمیمگیری هستیم و چیزی قطعی نشده است.