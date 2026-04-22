موکول شدن برگزاری انتخابات شوراها بعد از پایان جنگ

«مهدی بابایی» عضو شورای شهر تهران درباره زمان برگزاری انتخابات شورای شهر تهران به خبرنگار ایلنا گفت: بر اساس آنچه در اخبار آمده و ما هم شنیده‌ایم، زمان برگزاری انتخابات شورای شهر تهران به ۴۵ روز تا حداکثر دو ماه پس از پایان جنگ موکول شده است و پایان جنگ هم باید توسط شعام اعلام شود.

وی در خصوص اینکه محل شهادت رهبر انقلاب به موزه تبدیل می‌شود نیز گفت: شورای شهر این آمادگی را دارد تا اگر شهرداری در این حوزه لایحه‌ای داشته باشد، آن را ارائه دهد و مورد بررسی قرار گیرد. پس از بازسازی کامل شهر، باید چند نقطه از تهران به عنوان موزه مورد استفاده قرار گیرد و به عنوان نشانه‌های تاریخی حفظ شود تا جنایاتی که رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی آمریکا مرتکب شده‌اند، در تاریخ ثبت شود.

بابایی در پایان گفت: ابتدا باید بودجه لازم برای آن تخصیص یابد. پس از اعلام رسمی، ابتدا لایحه ارائه و طرحی در شورا تصویب می‌شود و این امر بستگی به مکانی دارد که تصمیم‌گیری در آن صورت می‌گیرد و بودجه لازم برای آن تخصیص خواهد یافت. هنوز در این خصوص در حال رایزنی و تصمیم‌گیری هستیم و چیزی قطعی نشده است.

