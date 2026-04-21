تلف شدن پلنگ ایرانی در برخورد با قطار در فیروزکوه + عکس
به گزارش ایلنا، حسن عباس نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از تلف شدن یک قلاده پلنگ ایرانی بر اثر برخورد با قطار مسافربری تهران ـ گرگان در محدوده روستای فرح آباد فیروزکوه خبر داد و بر لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای حفاظت از حیات وحش در مسیرهای ریلی و جاده ای تأکید کرد.
وی با اعلام این خبر گفت: بر اساس گزارش کارشناسان راه آهن، یک قلاده پلنگ بالغ در مسیر عبور قطار در محدوده روستای فرح آباد فیروزکوه با قطار مسافربری تهران - گرگان برخورد کرده و متأسفانه در دم تلف شده است.
وی افزود: گروه یگان حفاظت محیط زیست بلافاصله پس از اطلاع از حادثه به محل اعزام شد و ضمن بررسی میدانی، مشخصات و موقعیت لاشه حیوان را ثبت کرد. هم اکنون لاشه برای انجام نمونه برداری و بررسی های تخصصی به اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران منتقل شده است.
وی ادامه داد: ضرورت دارد همکاری میان اداره کل راه آهن، راهداری و حفاظت محیط زیست تقویت شود تا پیش از اجرای پروژه های زیرساختی، مطالعات زیست محیطی لازم انجام و مسیرهای مهاجرت و تردد گونه هایی مانند پلنگ شناسایی و ایمن سازی شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: از دست دادن هر پلنگ به معنای از بین رفتن بخشی از تنوع زیستی کشور است و حفظ این سرمایه های طبیعی بدون مشارکت جوامع محلی، رانندگان و نهادهای اجرایی ممکن نیست. لازم است با فرهنگ سازی و آموزش، حساسیت عمومی نسبت به اهمیت حفظ حیات وحش بیش از پیش تقویت شود.