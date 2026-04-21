بازداشت اعضای شبکه ارتشا در شهرداری فردیس
رئیس کل دادگستری استان البرز از شناسایی و بازداشت شبکه ارتشا در شهرداری فردیس البرز خبر داد.
به گزارش ایلنا، حسین فاضلی هریکندی گفت: با توجه به گزارشهای مردمی به مسئولان قضایی شهرستان فردیس در خصوص گسترش ساخت و سازهای غیرمجاز و استمرار تخلفات در شهر، دادستانی فردیس به این موضوع ورود کرد و پس از انجام اقدامات اولیه فنی و با تلاش سربازان گمنام امام زمان در اداره کل اطلاعات استان البرز یک باند ارتشا متشکل از کارکنان شهرداری، فرمانداری و دو نفر از سازندگان شهرستان فردیس شناسایی و بازداشت شدند.
رئیس کل دادگستری استان البرز در خصوص نحوه فعالیت این باند ارتشا در شهرداری فردیس که عموما در حوزه خدمات شهری و همکاری در ساخت و ساز غیرمجاز فعالیت داشتند افزود: این باند با سوءاستفاده از شرایط جنگ رمضان و با تصور کاهش نظارت مراجع قانونی خارج از شهرداری؛ اقدامات مجرمانه خود را افزایش داده و با تحت فشار قرار دادن مراجعین و تسهیل ساخت و ساز غیرمجاز مبالغ هنگفتی رشوه اخذ میکردند.
وی با بیان اینکه اعضای باند شامل مدیر و مسئول دفتر یکی از واحدهای مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز و یکی دیگر از کارکنان شهرداری فردیس، یکی از مدیران فرمانداری و دو نفر از سازندگان املاک شهرستان فردیس بودند، بیان کرد: در بازرسی از منزل سرکرده باند مقادیر زیادی سکه، ارزهای خارجی و طلای آب شده به ارزش بیش از ۶۰ میلیارد تومان، سلاح گرم شامل دو قبضه کلت کمری و یک قبضه کلاشنیکف و یک موتورسیکت ۱۰۰۰ سی سی کشف و ضبط شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه با توجه ابعاد پرونده و از آنجایی که متهمان از روشهای ارتباطی مختلف و خطوط و شماره حسابهای بی نام و پنهان استفاده میکردند با دستورات قضایی صادر شده و با نظارت دادستان فردیس، افراد بازداشتی جهت تکمیل تحقیقات در اختیار اداره کل اطلاعات استان قرار دارند گفت: در این خصوص تاکنون چندین نفر شناسایی و بازداشت شدهاند که با توجه به ابعاد پرونده احتمال بازداشت اشخاص دیگر هم وجود دارد.