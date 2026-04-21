اتوبوس و مترو تا ۱۵ اردیبهشت رایگان است

به گزارش ایلنا، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در چهارصد و پنجمین جلسه صحن شورای شهر تهران، اعلام کرد: استفاده از اتوبوس و مترو تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری، برای شهروندان تهرانی رایگان می باشد.

وی ضمن تقدیر از زحمات مدیران و کارکنان خودم مدیریت شهری تهران در طول روزهای جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونیستی و همچنین قدردانی از همراهی و مشارکت ملت غیور و همیشه در صحنه ایران، تاکید کرد: مدیریت شهری تهران با جدیت به ادامه خدمت رسانی و ایفای نقش در مدیریت شهر و رسیدگی به امور شهروندان، ادامه خواهد داد.

چمران در پایان تصریح کرد: ارائه خدمات حمل و نقل عمومی به شهروندان تهرانی، سبب تسهیل عبور و مرور و مدیریت ترافیک، به ویژه در شرایط بحرانی، خواهد شد.