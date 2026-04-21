درمان ۴۳۱ معتاد زخمباز در چهار ماه اخیر در «یاورشهر۳»
مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران از مداوای تخصصی ۴۳۱ معتاد متجاهر دچار زخم باز و عفونی در چهار ماه اخیر خبر داد و مرکز «یاورشهر ۳» را تنها مرجع ارائه این خدمات ویژه در تهران معرفی کرد.
به گزارش ایلنا از شهر، عبدالمجید رحمانی با تأکید بر ضرورت کاهش آسیبهای اجتماعی اظهار داشت: یکی از پیچیدهترین حلقههای درمان معتادان متجاهر، رسیدگی به وضعیت کسانی است که دچار زخمهای باز و عفونی هستند. مرکز یاورشهر ۳ به صورت تخصصی برای پذیرش و درمان این گروه هدف در این دوره مدیریت شهری تجهیز شده و فعالیت میکند.
وی با اشاره به رویکرد مسئولیتپذیری در مدیریت شهری افزود: درمان معتادان متجاهر با شرایط حادِ عفونی، پیش از این با چالشهای بسیاری روبهرو بود، اما اکنون این اقدامات گسترده تنها در این مرکز صورت میگیرد تا هیچ آسیبدیدهای به دلیل وضعیت جسمانی از چرخه بازآفرینی و درمان باز نماند.
رحمانی تاکید کرد: طی چهار ماه گذشته، ۴۳۱ نفر در این مرکز تحت مراقبتهای ویژه قرار گرفتهاند که این اقدام گواهی بر تمرکز شهرداری تهران بر درمان گروههای خاص و فراموششده آسیبدیده است.