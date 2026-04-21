ملت ایران همیشه پیروز است

به گزارش ایلنا از روابط عمومی پلیس، حجت الاسلام والمسلمین علی شیرازی در اجتماع پرشور مردم انقلابی کرمان، با درود به شهید بزرگوار این امت سیدالشهدای انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای عزیز و تمامی شهدای جنگ تحمیلی سوم و شهید سرافراز استان کرمان خصوصاً شهید حاج قاسم سلیمانی، اظهار داشت: یک روز شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در پاریس امام را زیارت کنند آن روزی که امام در پاریس بودند وقتی ایشان از پاریس برگشت از شهید مطهری سوال کردند امام را چگونه دیدی شهید مطهری آن روز فرمود من در امام چهار ایمان دیدم یک ایمان به خدا، دو ایمان به مردم، سه ایمان به هدف و چهار ایمان به مسیر رسیدن به هدف، این چهار ایمان در وجود امام پررنگ بود، اول بیایم سراغ ایمان به خدا امام جامعه و مردمی که وصل به خدا باشند شاهد حادثه ای مثل طبس اند، شاهد حادثه ای مثل حادثه دو هفته ی قبل اصفهانند که خداوند دشمن غدار این ملت را در صحرایی نزدیک اصفهان در هم کوبید هواپیمای جنگی و ترابری و سوخت رسان، هلی کوپترها در گل گیر کردند و چاره ای جز بمباران آنها توسط دشمن نبود آنها هم که آمده بودند و ماندند پا به فرار گذاشتند این نتیجه ایمان به خداست.

این مقام مسئول در ادامه در خصوص ایمان به مردم، گفت: امام راحل اساس حرکت را مردم می دانست، مردم همه کاره اند مسئولین نوکر مردمند، مردم متولی حاکمیت اند نظام متعلق به ملت ایران است وقتی نظام وصل به ملت شد ملت خود را در قبال نظام مسئول دانست در هر حادثه ای در هر جنگی در هر نیرنگی در هر توطئه ای ملت پای انقلاب می ایستد، مثل همین روزها که ملت ایران حقیقتاً با تمام هستی چهل و نه روز و چهل و نه شب در صحنه اند در خیابانند در میدانند، این حضور مردم لطف الهی است، بعثت مردم لطف خدا در حق نظام جمهوری اسلامی است.

وی تصریح کرد: در هیچ کجای دنیا ملتی مثل ملت ایران وجود ندارد، این ملت در مکتب امام خمینی(ره) و امام خامنه ای(ره) تربیت شدند، شاه را همین مردم بیرون کردند، گردن صدام را همین ملت شکستند، کمر استکبار جهانی را چهل و هفت سال همین ملت شکستند، امروز هم ملت ایران مبعوث شده است در صحنه برای شکستن گردن ترامپ و این اتفاق خواهد افتاد.

این مقام انتظامی افزود: در تاریخ انقلاب ملت ایران، شکست معنا ندارد همین ملت حکومت پهلوی را در هم شکستند، لانه جاسوسی را تسخیر کردند، با حمایت ملت و وصل شدن ملت به خدا، حادثه طبس به وجود آمد و یک بار در آغاز شکل گیری نظام اسلامی قدرت جمهوری اسلامی را به آمریکا نشان دادند، شما صدام را شکستید شما سردار سلیمانی را حمایت کردید در سوریه در عراق کمر داعش را در سال ۹۶ شکستید.

وی تاکید کرد: این شما مردم بودید که امام ما سیدالشهدای انقلاب اسلامی فرمود در ۲۲ دی ماه یک ۱۴۰۴ ملت کار اغتشاشگران را تمام کرد، وقتی شما آمدید کار تمام شد وقتی ملت در صحنه حاضر شدند علیه اغتشاشگران نظام جمهوری اسلامی محکم تر تثبیت شد این کار شما بود، امام بزرگوار ما فرمود "اگر فتنه ای شکل بگیرد مردم مبعوث می شوند کار را تمام می کنند" کار را تمام می کنند یعنی به دست ملت ایران حادثه ای اتفاق می افتد که آن حادثه دشمن عقب می رانند هم از جمهوری اسلامی عقب می راند هم از منطقه عقب می راند هم با دست با کفایت این ملت آمریکا از جهان عقب رانده می شود و قدرت استکباری آمریکا به دست ملت ایران نابود خواهد شد.

این مقام مسئول تاکید کرد: امشب در جمع شما مردم عزیز کرمان می گویم آقای ترامپ تو حاج قاسم ما را، که جان ما بود ارباً اربا کردی، ما تا انتقام حاج قاسم را نگیریم کوتاه نمی آییم، اگر توافقی هم بشود، توافق به معنای کوتاه آمدن در مقابل آمریکا و ترامپ نیست، ترامپ جنایتکار تو یک غلطی کردی که هیچ رئیس جمهوری در آمریکا جرئت این کار را نداشت تو امام ما را کشتی می دانی قصاص امام کشتن چیست؟ قصاص امام کشتن قطعه قطعه کردن ترامپ در جلوی چشم جبهه مقاومت است.

حجت الاسلام شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود اذعان داشت: دشمنان قلب ملت ایران را جریحه دار کردند، بنیانگذار جمهوری اسلامی فرمودند "اگر در مقابل دین ما بایستید دنیای شما را بر سرتان خراب می کنیم" امروز همان روز است امروز همان روزی است که حاج قاسم به ما گفت "روزی می آید من نیستم و کاش بودم" امروز روز انتقام از آمریکا و اسرائیل است امروز روز انتقام و خونخواهی است نیروهای مسلح ما سپاه ما ارتش ما بسیج ما انتظامی ما وزارت دفاع ما همه ی هستی خودشان را به میدان آوردند ما هستی‌مان را برای انقلاب برای ولایت برای ولی فقیه حضرت آیت الله العظمی امام سید مجتبی خامنه ای (مدظله العالی) می دهیم.