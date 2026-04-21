دبیر ستاد ملی جمعیت اعلام کرد:
آغاز اجرای طرح «کارت امید مادر» از اردیبهشت/ پرداخت ماهانه ۲ میلیون تومان به مادران
دبیر ستاد ملی جمعیت از آغاز اجرای طرح «کارت امید مادر» از اردیبهشت خبر داد و گفت: در قالب این طرح، ماهانه ۲ میلیون تومان از بدو تولد تا پایان ۲۴ ماهگی به مادران واجد شرایط اختصاص مییابد.
به گزارش ایلنا، مرضیه وحید دستجردی در جلسه مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار کرد: «کارت امید مادر» یکی از اقدامات حمایتی دولت در راستای تقویت سیاستهای جمعیتی است و با هدف حمایت مستمر از مادر و کودک در سالهای ابتدایی زندگی طراحی شده و تلاش دارد بخشی از نیازهای اساسی نوزادان و شیرخواران را در دو سال نخست زندگی تأمین کند.
دستجردی ادامه داد: در این طرح، ماهانه مبلغ ۲ میلیون تومان از زمان تولد نوزاد تا پایان ۲۴ ماهگی به مادرانی که فرزند آنها از یکم فروردین ۱۴۰۵ به بعد متولد شده است، پرداخت میشود. این اعتبار به نام مادر شارژ شده و بهصورت مستمر در اختیار خانواده قرار میگیرد.
وی درباره فرآیند بهرهمندی از این حمایت گفت: تولد نوزاد در بیمارستان، ثبت ولادت و صدور گواهی تولد، دریافت کد ملی نوزاد و سپس استحقاقسنجی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مراحل اجرای این طرح است و پس از آن، اعتبار ماهانه بهصورت خودکار برای مادران شارژ میشود.
دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به نحوه استفاده از این اعتبار اظهار داشت: مادران میتوانند از اعتبار کارت امید برای تهیه کالاهای مجاز طرح کالابرگ، پوشک نوزاد، شیرخشک برای شیرخوارانی که از شیر مادر محروم هستند و همچنین خرید از فروشگاههای طرف قرارداد و داروخانههای سراسر کشور استفاده کنند.
وی شرایط دریافت این حمایت را شامل تولد نوزاد از ابتدای سال ۱۴۰۵، داشتن کد ملی برای مادر و کودک و نیز در اختیار داشتن کارت بانکی یا تلفن همراه به نام مادر عنوان کرد.
به گزارش وبدا، دستجردی تأکید کرد: برای دریافت این حمایت، نیازی به ثبتنام یا مراجعه حضوری به هیچ سازمانی نیست و تمامی مراحل بهصورت سیستمی انجام میشود. همچنین زمان شارژ اعتبار و نتیجه بررسیها از طریق پیامک به اطلاع مادران خواهد رسید.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح گامی مهم در جهت حمایت از خانوادهها و ارتقای سلامت مادر و کودک در سالهای اولیه زندگی است و میتواند در بهبود شاخصهای جمعیتی کشور نقش مؤثری ایفا کند.