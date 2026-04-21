آغاز اجرای طرح «کارت امید مادر» از اردیبهشت‌/ پرداخت ماهانه ۲ میلیون تومان به مادران

دستجردی ادامه داد: در این طرح، ماهانه مبلغ ۲ میلیون تومان از زمان تولد نوزاد تا پایان ۲۴ ماهگی به مادرانی که فرزند آنها از یکم فروردین ۱۴۰۵ به بعد متولد شده است، پرداخت می‌شود. این اعتبار به نام مادر شارژ شده و به‌صورت مستمر در اختیار خانواده قرار می‌گیرد.

وی درباره فرآیند بهره‌مندی از این حمایت گفت: تولد نوزاد در بیمارستان، ثبت ولادت و صدور گواهی تولد، دریافت کد ملی نوزاد و سپس استحقاق‌سنجی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مراحل اجرای این طرح است و پس از آن، اعتبار ماهانه به‌صورت خودکار برای مادران شارژ می‌شود.

دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به نحوه استفاده از این اعتبار اظهار داشت: مادران می‌توانند از اعتبار کارت امید برای تهیه کالاهای مجاز طرح کالابرگ، پوشک نوزاد، شیرخشک برای شیرخوارانی که از شیر مادر محروم هستند و همچنین خرید از فروشگاه‌های طرف قرارداد و داروخانه‌های سراسر کشور استفاده کنند.

وی شرایط دریافت این حمایت را شامل تولد نوزاد از ابتدای سال ۱۴۰۵، داشتن کد ملی برای مادر و کودک و نیز در اختیار داشتن کارت بانکی یا تلفن همراه به نام مادر عنوان کرد.

به گزارش وبدا، دستجردی تأکید کرد: برای دریافت این حمایت، نیازی به ثبت‌نام یا مراجعه حضوری به هیچ سازمانی نیست و تمامی مراحل به‌صورت سیستمی انجام می‌شود. همچنین زمان شارژ اعتبار و نتیجه بررسی‌ها از طریق پیامک به اطلاع مادران خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح گامی مهم در جهت حمایت از خانواده‌ها و ارتقای سلامت مادر و کودک در سال‌های اولیه زندگی است و می‌تواند در بهبود شاخص‌های جمعیتی کشور نقش مؤثری ایفا کند.