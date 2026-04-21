آغاز سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان در ۹۰۰ مرکز

به گزارش ایلنا، سالار قاسمی با بیان اینکه حدود یک میلیون و ۱۶۵ نو آموز بدو ورود به پایه اول ابتدایی در سال تحصیلی ۱۴۰۵ – ۱۴۰۶ وجود دارد که تاکنون حدود ۸۵۰ هزار نفر نوبت گیری کرده‌اند که اقدامات لازم در حدود ۹۰۰ مرکز سنجش صورت می‌گیرد.

رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با بیان اینکه سنجش حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار نوآموز باقی‌مانده است ادامه داد: همه مراکز جامع در کشور فعال هستند و کارهای تخصصی صورت می‌گیرد.

قاسمی با بیان اینکه اعلام کردیم در مناطقی که اینترنت با مشکل مواجه است و یا وجود ندارد، کارها بصورت دستی کارها انجام شود و بعد از رفع مشکل اینترنت، وضعیت سنجش و سلامت جسمانی، آمادگی تحصیلی و آزمون‌ها در سامانه سیرت ۲ وارد و ثبت‌نام دانش‌آموزان در پایه اول انجام شود گفت: امسال تاکید کردیم که موضوع سنجش استانی نیست بلکه بصورت کشوری انجام می‌شود یعنی با توجه به شرایط کشور و مهاجرت افراد به استان‌های مختلف، سنجش سراسری صورت می‌گیرد؛ حتی افرادی که ممکن است در تهران نوبت گرفته باشند در هر استانی که باشند می‌توانند کارهای تخصصی خود را انجام دهند.

وی افزود: تلاش داریم طی دو هفته سنجش تمام شود در غیر اینصورت با توجه به شرایط، تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد.

رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور اظهار کرد: مردم نگران نباشند حتی اگر سنجش یک نوآموز باقی مانده باشد آن را انجام خواهیم داد، اما از والدین می‌خواهیم تا شرایط آرام است برای سنجش اقدام کنند تا ثبت نام نوآموزشان در پایه اول به موقع انجام شود.

انتهای پیام/