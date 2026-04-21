جانشین پلیس راه راهور اعلام کرد:
بارش باران و مه گرفتگی در هراز، فیروزکوه و چالوس
جانشین پلیس راه راهور فراجا از بارش باران در ۱۷ استان کشور خبر داد و گفت: در مناطق کوهستانی جاده های هراز، فیروزکوه، چالوس و تهران - رشت به واسطه مه گرفتگی شاهد کاهش دید افقی هستیم و لازم است رانندگان برای تردد در این مسیر ضمن رعایت قوانین، با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.
به گزارش ایلنا از پلیس راهور فراجا، سرهنگ سیاوش محبی در تشریح آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: تا این لحظه تردد در محورهای هراز، چالوس، فیروزکوه و آزادراه قزوین–رشت بهصورت روان در جریان است. همچنین در محور قدیم بومهن و آزادراه تهران–پردیس نیز تردد بدون گره ترافیکی گزارش شده است.
وی با اشاره به شرایط جوی حاکم بر برخی مسیرها افزود: در حال حاضر در محورهای هراز و فیروزکوه شاهد بارش باران و مهگرفتگی در ارتفاعات هستیم. همچنین در محور چالوس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت نیز مهگرفتگی در ارتفاعات وجود دارد که ضرورت توجه بیشتر رانندگان به اصول ایمنی را دوچندان میکند.
سرهنگ محبی در ادامه به وضعیت ترافیکی برخی مقاطع پرتردد اشاره کرد و گفت: با توجه به ساعات ابتدایی روز، در آزادراه کرج–تهران، حدفاصل پل کلاک تا محدوده پیکانشهر، ترافیک نیمهسنگین گزارش شده است. همچنین در آزادراه ساوه–تهران، در محدوده نسیمشهر تا احمدآباد مستوفی نیز ترافیک نیمهسنگین جریان دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۷ استان کشور تحت تأثیر بارش باران قرار دارند. این استانها شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، زنجان، مازندران، لرستان، کردستان، فارس، سمنان، خراسان شمالی، بوشهر، گلستان، کرمانشاه، مرکزی، گیلان و کهگیلویه و بویراحمد هستند.
وی از رانندگان درخواست کرد با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی و توجه به هشدارهای پلیس، سفری ایمن را برای خود و دیگران رقم بزنند.