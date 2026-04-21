آخرین وضعیت تأمین و توزیع شیرخشک کشور؛ محدودیت سهمیه تا چه زمانی ادامه دارد؟

«محمد هاشمی» سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به آمار تولید و مصرف شیرخشک به خبرنگار ایلنا گفت: مصرف ماهانه این محصول در کشور حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار قوطی برآورد می‌شود و تاکنون ۸۶ میلیون و ۵۰۰ هزار قوطی تولید و ۸۳ میلیون و ۸۰۰ هزار قوطی مصرف ثبت شده که نشان‌دهنده وجود مازاد ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار قوطی در سطح کشور است.

وی با تأکید بر ظرفیت تولید داخلی افزود: خوشبختانه حدود ۹۰ درصد از نیاز کشور توسط شرکت‌های داخلی تأمین می‌شود و این خودکفایی نسبی، پشتوانه محکمی برای مدیریت بازار در شرایط ویژه محسوب می‌شود. شایان ذکر است حتی در اوج شرایط جنگی و با وجود چالش‌های لجستیکی و حملات به انبارهای ذخیره‌سازی، کارخانجات داخلی موفق شدند، حدود ۱۳ میلیون قوطی شیرخشک بدون هیچ وقفه‌ای تولید کنند.

سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره سازوکار توزیع توضیح داد: شبکه توزیع بر پایه برنامه‌ریزی ماهانه، گسترش پخش مویرگی و تعیین داروخانه‌های منتخب استوار است و شرکت‌های پخش متعهد شده‌اند در صورت بروز هرگونه کمبود مقطعی، حداکثر ظرف ۲۴ ساعت نسبت به ارسال محموله اقدام کنند. این تمهیدات در ایام جنگ تحمیلی نیز به‌خوبی توانست از نوسانات غیرمنطقی بازار جلوگیری کند.

هاشمی درباره محدودیت توزیع دو قوطی به ازای هر متقاضی خاطرنشان کرد: این تصمیم صرفاً یک تمهید مدیریتی برای جلوگیری از ایجاد کمبود کاذب و اطمینان از دسترسی عادلانه تمامی خانواده‌های نیازمند اتخاذ شد و تجربه نشان داد، این سیاست با مدیریت روانی بازار، از احتکار و خریدهای هیجانی جلوگیری کرده است.

وی با اشاره به پایداری سامانه تیتک گفت: با رفع نهایی اختلالات وب‌سرویس استعلام، تمامی خدمات الکترونیک ثبت و رهگیری فرآورده‌های سلامت‌محور به روال عادی بازگشته است و مراکز عرضه می‌توانند فرآیند توزیع را بدون هیچ محدودیتی ادامه دهند.

هاشمی درباره وضعیت ذخایر افزود: مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید داخلی تأمین شده و ذخیره از شیرخشک‌های رژیمی و تخصصی در گمرکات موجود است، بنابراین از نظر تأمین محصول نهایی هیچ نگرانی وجود ندارد.

وی افزود: بر اساس مستندات علمی، فرمولاسیون بیش از ۹۵ درصد شیرخشک‌های رگولار موجود در بازار تقریباً یکسان است و اصرار بر خرید برندهای خاص توجیه منطقی ندارد. اولویت تأمین سازمان غذا و دارو نیز همواره نوزادان زیر ۶ ماه بوده و هست.

