«کوروش محمدی» درباره تبعات ناشی از جنگ و بیکاری‌های ایجاد شده ناشی از آن به خبرنگار ایلنا گفت: مادامی که در شرایط جنگ قرار داریم درگیر تبعات ناشی از این شرایط هستیم یعنی حفظ موقعیت و میدان، انسجام جامعه و رسیدگی به برخی نیازهای فوری جامعه. اما آنچه که همواره در زمان وقوع بحران در کشورما به عنوان حلقه‌ای مفقوده به شمار می‌آید دوران پسا بحران است. به این معنا که بعد از جنگ، حجم مشکلات و فشارهایی مانند آسیب‌های اقتصادی، بیکاری، آسیب‌های روحی و روانی و وجود خانواده‌هایی که عزیزان خود را از دست داده‌اند، در نظام اجتماعی اثرات به شدت مخربی بر جای می‌گذارند.

او تاکید می‌کند که از همین امروز لازم است آسیب‌های پس از جنگ شناسایی شوند و بر اساس مدل‌های پیشگیری و نه مداخله، اقداماتی همه‌جانبه و منسجم در دستگاه‌های کشور انجام شود تا در آینده مجبور نشویم با رفتارهای هیجانی و مداخله‌ای و تشکیل چند کمیته در صدد رفع آسیب‌های پس از جنگ باشیم.

رئیس انجمن آسیب‌های اجتماعی ایران به بحران‌هایی اشاره کرد که جامعه در دوران پسا کرونا تجربه کرد: در آن زمان آمار انواع آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق، خودکشی، اعتیاد و… خود را نشان دادند آن زمان اعلام کردیم که باید پیش از اینکه جامعه درگیر آسیب‌های پس از بحران شود باید برنامه‌ریزی شده و اقدمات پیشگیرانه انجام شود تا با آمادگی وارد تبعات ناشی از شرایط بحرانی شویم. در حال حاضر هم بخشی از آسیب‌های دوران پس از جنگ اجتناب‌ناپذیر است، اما نحوه مواجهه ما با چنین شرایطی بسیار مهم است. ضروری است که رفتارهای پیشگیرانه از قبل طراحی شده باشد.

این جامعه شناس، بیشترین نگرانی در دوران پس از جنگ را آسیب‌هایی عنوان کرد که نظام خانواده را تهدید می‌کند. او اضافه کرد: رشد مشکلاتی مانند اضطراب اجتماعی، افت تحصیلی فرزندان، طلاق همچنین رشد آسیب‌هایی مانند اعتیاد و افکار خودکشی در آن دوران می‌تواند نگران‌کننده باشد. البته در حال حاضر ما در التهاب جنگ هستیم و انتظار نمی‌رود که کسی به فکر دوران بعد از جنگ باشد اما دستگاه‌های متولی مکلف هستند که برای دوران پس از جنگ از همین حالا کار کارشناسی انجام دهند و سیکل باطل استفاده از رفتارهای هیجانی، غیرکارشناسی، سلیقه‌ا ی و ناکارآمدی را که توسط برخی مدیران اعمال می‌شود، برای همیشه کنار بگذارند.

محمدی معتقد است که فرصتی برای رفتارهای سلیقه‌ای برخی مدیران و هدر دادن منابع کشور توسط آن‌ها را نداریم، بلکه کشور به اقدامات کارشناسی و تخصصی نیاز دارد. مدیران باید از کارشناسان کمک بگیرند و بر مبنای دانش خود برای جامعه تصمیم‌گیری نکنند. به بیان دیگر ما امروز به تحولی بزرگ در حوزه مدیریتی نیازمندیم. مدیران خودمحور، کم‌سواد، ناآگاه و مدیرانی که گمان می‌کنند ارباب جمعیتی هستند که تحت پوشش خدمات آن‌ها قرار دارند یا باید برکنار شوند یا کنترل و برنامه‌ریزی‌ها هم بر مبنای پیشگیری انجام شود تا گرفتار آسیب‌ها نشویم.

به گفته او از دست رفتن یک میلیون شغل و ایجاد دو میلیون شاغل در شرایط حاضر، تنها صورت مساله است، اما در پس آن ده‌ها آسیب جدی قرار دارد. خانواده‌ای که شغل، درآمد و حقوق خود را از دست داده است آسیب‌هایی جدی را هم به لحاظ روحی و روانی و هم به لحاظ اجتماعی تجربه خواهد کرد.

رئیس انجمن آسیب‌های اجتماعی ایران با اشاره به قابل رصد بودن مجموعه آسیب‌های اجتماعی که در دوران پس از جنگ در کمین جامعه هستند، افزود: با نگاهی به شاکله جامعه به این نتیجه می‌رسیم که خانواده، سرمایه اجتماعی و انسجام اجتماعی حوزه‌های در معرض خطر هستند. به بیان دیگر هدف اصلی هجمه‌های پنهان و ناپیدای آسیب‌های دوران پس از جنگ نظام خانواده و سرمایه اجتماعی جامعه است که به صورت سلسله‌وار در ارتباط با آسیب‌های اقتصادی، مسائل اجتماعی و فرهنگی خود را نشان می‌دهند. به همین دلیل برنامه‌ریزی مبتنی بر پیشگیری از امروز باید انجام شود.

