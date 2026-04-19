تاکید رییس شورای شهر تهران بر تحول درونی ملت با تداوم مسیر استقلال

چمران در ادامه روز ارتش جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت و افزود: آرزو داریم ارتش، سپاه پاسداران و نیروی فراجا در کنار یکدیگر در مسیر خدمت به مردم و حراست از میهن موفق‌تر باشند؛ همچنین سالروز ولادت حضرت معصومه (س) را به حضرت ولی‌عصر (عج)، مردم و به‌ ویژه دختران تبریک می‌گوییم.

رئیس شورا با اشاره به شرایط روز کشور و روند مذاکرات گفت: امیدواریم تلاش‌های مسئولان، به‌ ویژه هیئت مذاکره‌ کننده که برای دور دوم گفت‌وگوها آماده می‌شوند، به نتایج ثمربخش و پیروزی‌های قابل توجه برای ملت ایران منجر شود. ان‌شاءالله با لطف الهی، همت مردم و پایداری رزمندگان، بتوانیم جایگاه شایسته ایران اسلامی را در عرصه جهانی از نظر استقلال، هویت و ایستادگی در برابر دشمنان تثبیت کنیم و جشن پیروزی‌های ملت را در همین میدان‌ها برگزار کنیم.

براساس گزارش شورای شهر تهران، چمران در ادامه با اشاره به سخنرانی شهید چمران در ابتدای انقلاب درباره ضرورت «تغییر درونی» گفت: مردم ایران در طول انقلاب دچار تحول واقعی شدند و امروز نیز شاهد شکل‌ گیری تحول مجدد در جامعه هستیم. امیدواریم این تحول درونی به‌ درستی هدایت شود تا آثار آن در مسیر پیشرفت انقلاب نمایان شود.