خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
تاکید رییس شورای شهر تهران بر تحول درونی ملت با تداوم مسیر استقلال

کد خبر : 1775449
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به شرایط کنونی کشور، بر ضرورت تقویت تلاش‌ها برای دستیابی به پیروزیهای ملی و هدایت صحیح تحول درونی جامعه تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، مهدی چمران در جلسه امروز (یکشنبه) شورای شهر با اشاره به شرایط آغاز سال جاری اظهار کرد: امیدواریم سالی که با جنگ، شهادت و ایستادگی مثال‌ زدنی مردم آغاز شده، با پیروزی‌های بزرگ برای ملت ایران به پایان برسد؛ پیروزی‌هایی که به باور ما می‌تواند به سقوط رژیم صهیونیستی و شکست دشمنان این ملت از جمله ترامپ منجر شود.

چمران در ادامه روز ارتش جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت و افزود: آرزو داریم ارتش، سپاه پاسداران و نیروی فراجا در کنار یکدیگر در مسیر خدمت به مردم و حراست از میهن موفق‌تر باشند؛ همچنین سالروز ولادت حضرت معصومه (س) را به حضرت ولی‌عصر (عج)، مردم و به‌ ویژه دختران تبریک می‌گوییم.

رئیس شورا با اشاره به شرایط روز کشور و روند مذاکرات گفت: امیدواریم تلاش‌های مسئولان، به‌ ویژه هیئت مذاکره‌ کننده که برای دور دوم گفت‌وگوها آماده می‌شوند، به نتایج ثمربخش و پیروزی‌های قابل توجه برای ملت ایران منجر شود. ان‌شاءالله با لطف الهی، همت مردم و پایداری رزمندگان، بتوانیم جایگاه شایسته ایران اسلامی را در عرصه جهانی از نظر استقلال، هویت و ایستادگی در برابر دشمنان تثبیت کنیم و جشن پیروزی‌های ملت را در همین میدان‌ها برگزار کنیم.

براساس گزارش شورای شهر تهران، چمران در ادامه با اشاره به سخنرانی شهید چمران در ابتدای انقلاب درباره ضرورت «تغییر درونی» گفت: مردم ایران در طول انقلاب دچار تحول واقعی شدند و امروز نیز شاهد شکل‌ گیری تحول مجدد در جامعه هستیم. امیدواریم این تحول درونی به‌ درستی هدایت شود تا آثار آن در مسیر پیشرفت انقلاب نمایان شود. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
