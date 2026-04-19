دستگیری عامل تشویش اذهان و انتشار مطالب ضد نیروهای مدافع وطن

دستگیری عامل تشویش اذهان و انتشار مطالب ضد نیروهای مدافع وطن
کد خبر : 1775444
مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از دستگیری عامل تشویش اذهان و انتشار مطالب ضد نیروهای مدافع وطن خبر داد.

به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: بر اساس رصدهای مستمر و دقیق پلیس تهران ، مشخص شد فردی در بستر شبکه‌های اجتماعی اقدام به انتشار مطالب موهن علیه کشور و نیروهای مدافع وطن و دفاع مقدس می‌نماید. 

 

متهمه همچنین به کرات خواستار حمله مستقیم دشمنان خارجی (رژیم صهیونیستی و آمریکا) علیه کشور شده بود.

با اقدامات سازمان اطلاعات پلیس پایتخت، این فرد شناسایی و دستگیر شد. 

متهمه پس از دستگیری ضمن ابراز ناراحتی از نتایج جنگ سوم دفاع مقدس، قساوت دشمن در حمله به مردم و مناطق مسکونی را واقعیتی تلخ عنوان کرده و از فعالیت‌های مجازی گذشته خود اظهار پشیمانی نمود و این طرز تفکر را محصول تبلیغات و بمباران خبری دشمن دانست.

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تأکید کرد: بسترهای فضای مجازی تحت رصد و پایش مستمر پلیس قرار داشته و هرگونه اقدام علیه امنیت ملی و ارزش‌های دفاع مقدس با اقتدار و جدیت مورد برخورد قانونی قرار می‌گیرد.

اخبار مرتبط
