دستگیری عامل تشویش اذهان و انتشار مطالب ضد نیروهای مدافع وطن

متهمه همچنین به کرات خواستار حمله مستقیم دشمنان خارجی (رژیم صهیونیستی و آمریکا) علیه کشور شده بود.

با اقدامات سازمان اطلاعات پلیس پایتخت، این فرد شناسایی و دستگیر شد.

متهمه پس از دستگیری ضمن ابراز ناراحتی از نتایج جنگ سوم دفاع مقدس، قساوت دشمن در حمله به مردم و مناطق مسکونی را واقعیتی تلخ عنوان کرده و از فعالیت‌های مجازی گذشته خود اظهار پشیمانی نمود و این طرز تفکر را محصول تبلیغات و بمباران خبری دشمن دانست.

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تأکید کرد: بسترهای فضای مجازی تحت رصد و پایش مستمر پلیس قرار داشته و هرگونه اقدام علیه امنیت ملی و ارزش‌های دفاع مقدس با اقتدار و جدیت مورد برخورد قانونی قرار می‌گیرد.