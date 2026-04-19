پیام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تبریک فرا رسیدن روز سالروز ولادت حکیم جرجانی و روز علوم آزمایشگاهی، جامعه آزمایشگاهی کشور را سرمایهای ارزشمندو پشتوانهای استوار برای تصمیمگیریهای بالینی و سیاستگذاریهای کلان حوزه سلامت دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، متن پیام محمدرضا ظفرقندی به شرح زیر است:
نظام سلامت کشور در مسیر تحقق رسالت خطیر خود، همواره مرهون دانش، دقت و مسئولیتپذیری خدمتگزاران متعهدی است که با تلاش مستمر، نقشی بنیادین در تشخیص، پایش و ارتقای سلامت جامعه ایفا میکنند. در این میان، جامعه آزمایشگاهی کشور بهعنوان سرمایهای ارزشمند،پشتوانهای استوار برای تصمیمگیریهای بالینی و سیاستگذاریهای کلان حوزه سلامت بهشمار میرود.
از اینرو، فرارسیدن «روز علوم آزمایشگاهی» را به تمامی فعالان این عرصه تبریک و تهنیت عرض میکنم.
اینجانب ضمن گرامیداشت این روز، مراتب قدردانی خود را از مساعی صادقانه تمامی تلاشگران حوزه آزمایشگاهی ابراز میدارم. امید است در پرتو الطاف الهی و با تداوم همت بلند این عزیزان، شاهد بالندگی علمی و تحقق آرمانهای والای نظام سلامت در خدمت به مردم شریف ایران اسلامی باشیم.
توفیق روزافزون همکاران ارجمند را در مسیر جلب رضایت پروردگار و خدمت به ملت عزیز، از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.