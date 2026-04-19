وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در بازدید از نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها:
حفظ انسجام ملیِ شکلگرفته، مهمترین مأموریت امروز کشور و دانشگاهها است
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با حضور در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با حجتالاسلام و المسلمین مصطفی رستمی، رئیس این نهاد، دیدار و گفتوگو کرد.
حجتالاسلام رستمی در این دیدار ضمن خیرمقدم به مسئولان وزارت علوم و ابراز تسلیت به مناسب شهادت رهبر معظم انقلاب، یاران ایشان، دانشمندان و مردم، بهویژه کودکان، با اشاره به حماسهآفرینی مردم و شجاعت مثالزدنی آنان، تأکید کرد: انسجام شکلگرفته در جامعه پس از این وقایع جلوهای از ایمان، باور و ثبات قدم مردم بود و به تعبیر رهبر انقلاب، در این مقطع «مردم رهبری کردند». در چنین شرایطی همه مسئولان و وزرا نیز با تکیه بر همین باور و روحیه در میدان حضور داشتند.
سیمایی نیز در این دیدار با تسلیت فقدان رهبر معظم انقلاب، این ضایعه را ثلمهای عظیم توصیف کرد و با آرزوی قبولی طاعات در ماه مبارک، سال جاری را سالی دانست که علیرغم همه مصیبتها با اقتداری کمنظیر آغاز شده و تصویری روشن از ایران در افکار عمومی جهان ترسیم کرده است.
وی با اشاره به تأثیر این تحولات در تقویت روحیه استقلالطلبی در کشورهای مختلف از اروپا تا خاورمیانه افزود: امروز حتی در میان برخی دولتهایی که مواضع رسمی در حمایت از ما ندارند، نوعی همدلی با ایران شکل گرفته است.
وزیر علوم با تأکید بر اینکه حفظ این دستاوردها از شکلگیری آن دشوارتر است، خاطرنشان کرد: همانگونه که رهبر شهید در جریان جنگ 12 روزه بر ضرورت صیانت از این انسجام تأکید داشتند، اکنون نیز این فرصت ارزشمند برای کشور ایجاد شده و همه باید با همفکری، همدلی و عزم راسخ در مسیر حفظ و تقویت آن گام برداریم.
در ادامه این نشست، حاضران درباره فضای دانشگاه در دوره پساجنگ و الزامات فرهنگی پیشرو به بحث و تبادل نظر پرداختند.
همچنین در این نشست، قائم مقام وزیر، معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر، رئیس مرکز همکاریهای بینالملل وزارتخانه و برخی از مدیران دیگر حضور داشتند.