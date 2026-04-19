تمهیدات ویژه برای آموزش مجازی دانشآموزان استثنایی
به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش عصر امروز، یکشنبه ۳۰ فروردین ماه در دیدار با کارکنان سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، با بیان اینکه نقشه راه درستی در آموزش و پرورش استثنایی ترسیم شده است، گفت: در آموزش و پرورش استثنایی در شرایط عادی آموزش داری پیچیدگیهایی است و شرایط جنگی آموزش این دانش آموزان دشواریهایی بیشتری دارد، لذا از معلمان آموزش و پرورش استثنایی که در این برهه حساس کشور آموزش را رها نکردهاند، قدردانی میکنم.
وی با اشاره به اینکه مهم ترین مسئله ما در شرایط جنگی استمرار آمورش است، گفت: باید متناسب با شرایط آموزش را ادامه دهیم و در کنار آن به کیفیت آموزش نیز توجه کنیم چرا که استمرار به تنهایی کافی نیست.
کاظمی با بیان اینکه آموزش مجازی برای دانشآموزان در بسترهای شبکه شاد، مدرسه تلویزیونی و بستههای آموزشی آفلاین در حال انجام است، تأکید کرد: برای دانشآموزان با نیازهای ویژه نیز باید این تمهیدات به طور ویژه صورت گیرد.
وی ادامه داد: باید در کنار آموزش به وجود آرامش در فضای خانواده و روحیه تابآوری آنها در شرایط جنگی توجه کنیم.
وزیر آموزش و پرورش به اقداماتی که باید در کنار آموزش مجازی صورت گیرد، اشاره کرد و گفت: اولین موضوع آسیب شناسی آموزش در جنگ رمضان است و باید با کمک مدیران مدارس سیاستهای کلان در سطح مدرسه را ارزیابی و برای مسائل راهکار ارائه شود.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی افزود: محور دیگر نظارت و ارزیابی است و لازم است در این زمینه شاخصهایی تدوین و ارزیابی شوند. باید نگاهی به آینده داشته باشیم و خودمان را برای هر شرایطی آماده کنیم تا آموزش با کیفیت استمرار داشته باشد.