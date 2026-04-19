وی با اشاره به این‌که مهم ترین مسئله ما در شرایط جنگی استمرار آمورش است، گفت: باید متناسب با شرایط آموزش را ادامه دهیم و در کنار آن به کیفیت آموزش نیز توجه کنیم چرا که استمرار به تنهایی کافی نیست.

کاظمی با بیان این‌که آموزش مجازی برای دانش‌آموزان در بسترهای شبکه شاد، مدرسه تلویزیونی و بسته‌های آموزشی آفلاین در حال انجام است، تأکید کرد: برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه نیز باید این تمهیدات به طور ویژه صورت گیرد.

وی ادامه داد: باید در کنار آموزش به وجود آرامش در فضای خانواده و روحیه تاب‌آوری آن‌ها در شرایط جنگی توجه کنیم.

وزیر آموزش و پرورش به اقداماتی که باید در کنار آموزش مجازی صورت گیرد، اشاره کرد و گفت: اولین موضوع آسیب شناسی آموزش در جنگ رمضان است و باید با کمک مدیران مدارس سیاست‌های کلان در سطح مدرسه را ارزیابی و برای مسائل راهکار ارائه شود.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی افزود: محور دیگر نظارت و ارزیابی است و لازم است در این زمینه شاخص‌هایی تدوین و ارزیابی شوند. باید نگاهی به آینده داشته باشیم و خودمان را برای هر شرایطی آماده کنیم تا آموزش با کیفیت استمرار داشته باشد.