حفظ سلامت نوآموزان اولویت اول آموزش و پرورش

وی با بیان این‌که در شرایط حساسی مانند جنگ تحمیلی اخیر، بسیاری از تصمیمات توسط نهادهای بالادستی اتخاذ می‌شود، افزود: با توجه به اینکه حفظ سلامت و جان کودکان و نوآموزان اولویت اول نظام آموزش و پرورش کشور است، هرگونه فعالیت حضوری کودکستان‌‎ها و مراکز پیش‌دبستانی تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

شیخ‌الاسلام ادامه داد: با تهمیداتی که پیشتر اندیشیده شده بود، در این مدت فرآیند تعلیم و تربیت تعطیل نبود و علاوه بر استفاده از بستر فضای مجازی، سازمان توانست با ساماندهی و انسجام‌بخشی به مربیان جهادی، خدمات‌دهی خود را به طور خاص برای فرزندان والدین با شرایط اشتغال حساس مانند فرزندان کادر درمان ادامه دهد.

معاون وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک تلاش دارد در شرایط خاص کنونی هم حقوق خانواده‌ها و هم فعالان این عرصه و به طور خاص کودکان و نوآموزان حفظ شود.

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با اشاره به لزوم هم‌افزایی و تعامل تمام بازیگران اصلی این عرصه، یادآور شد: جهش موجود در افزایش نرخ پوشش و رسیدن به عدد بالای ۷۲ درصد در بازۀ زمانی کوتاه نتیجۀ تعامل گسترده و همکاری عمیق بین همۀ فعالان است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش؛ شیخ‌الاسلام در پایان تأکید کرد: از خانواده‌ها و والدین انتظار می‌رود فرزندان را در مراکز و کودکستان‌های دارای مجوز از سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک ثبت‌نام کنند، زیرا این امر هم تضمین سلامت دورۀ پیش‌دبستانی برای خانواده‌هاست و هم ساماندهی، نظارت و کیفیت‌بخشی در فرآیند این دوره را برای سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک تسهیل می‌کند.