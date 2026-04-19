دیدار رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با جانباز سرافراز حسین محمدی
معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دیدار با جانباز جنگ تحمیلی رمضان «حسین محمدی» دستور داد موضوع درمان این جانباز جوان و غیور با قید فوریت پیگیری شود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، جانباز معزز «حسین محمدی» که ملت قدرشناس ایران او را به عنوان یک قهرمان ملی که دو دست و پای خود را پای لانچر ایثار کرد، میشناسند، امروز، یکشنبه سی ام فروردینماه به بنیاد شهید و امور ایثارگران آمد و میهمان معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران بود.
سید احمد موسوی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در این دیدار صمیمی، به گفتوگو با این جانباز سرافراز نشست و از نزدیک در جریان وضعیت جسمانی ایشان قرار گرفت.
معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن قدردانی از رشادت و فداکاریهای نیروهای مسلح در حفظ کیان کشور، به معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران تأکید کرد تا مشکلات پزشکی این جانباز جوان و دلیر پیگیری شود و برای بهبود وضعیت جسمی ایشان اقدامات لازم صورت گیرد.
معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان این دیدار اظهار داشت: بزرگمردانی چون شما در ایثار، ازخودگذشتگی، صبر و استقامت، الگویی برای ملت شریف ایران هستید و وجود شما مایه برکت برای کشور است.
جانباز معظم «حسین محمدی»، جوان کرمانشاهی و از نیروهای هوافضاست که در جریان جنگ رمضان و در پای لانچر دست و پاهایش را از دست داد و همزمان با روز حادثه، پدر شد؛ جانبازی که به نماد ایثار تمام عیار برای مردم ایران تبدیل شده است.