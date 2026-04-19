سردار رادان:
جان فدایِ واقعی کشورم شما دخترانِ ایران هستید
فرمانده کل انتظامی کشور گفت: شما دختران سرزمینم ایران در روزهای جنگ و مقاومت، ایثار را معنا کردید.
به گزارش ایلنا، سردار رادان به مناسبت روز دختر پیامی صادر کرد.
در این پیام آمده است: شما دختران میتوانستید در لباس عافیت بمانید و از هر گزندی در امان باشید، اما پا به پای قهرمان پای لانچر و مردان دلاور نظم و امنیت در میدان، حماسهای خلق کردید که تصویر و زبان از گفتنش عاجز و ناتوان است.
در ادامه این پیام آماده: دختران عزیز و نجیب سرزمینم؛ سپاس و قدردانی از شما در هنگام نبرد کمترین و کوچکترین کاری است که میتوانم داشته باشم.
روز دختر بر شما مبارک شما جان فدایِ واقعیِ کشورم ایران هستید.