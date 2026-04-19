آماده‌باش ۱۷ استان برای مقابله با سیلاب

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور گفت: برای ۱۷ استان هشدار نارنجی صادر شده و احتمال جاری شدن سیل در این مناطق وجود دارد.

به گزارش ایلنا، حسین ظفری سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور گفت: بر اساس داده های هواشناسی برای 17 استان کشور هشدار سیلاب گزارش شده است.

وی ادامه داد: استانداران استانهای تحت تاثیر ستاد مدیریت بحران تشکیل دادند و شهرداری های این مناطق باید فوری نسبت به لایروبی رودخانه ها و مسیل ها و جوی های آب اقدام کنند.

ظفری با اشاره به اینکه هلال احمر و اورژانس و سایر سازمانهای امدادی برای مقابله با سیل آماده هستند به مردم هشدار داد: به دلیل احتمال صاعقه زدگی از صعود به ارتفاعات بپرهیزند.

وی ادامه داد: مردم فریب هوای آفتابی را نخورده و به رودخانه ها نزدیک نشوند زیرا الگوی بارشها لحظه ای تغییر می کند و امکان وقوع سیل بالاست.

