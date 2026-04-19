مهلت انتخاب محل و ویرایش آزمون پذیرش دستیار فوقتخصصی پزشکی تمدید شد
کد خبر : 1775290
مهلت انتخاب محل و ویرایش در چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی تا ۵ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ تمدید شد.
به گزارش ایلنا از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مهلت انتخاب محل و ویرایش در چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوقتخصصی پزشکی بالینی از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۳۱ فروردینماه ۱۴۰۵ تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۵ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ تمدید شد.
بر اساس این گزارش، نتایج آزمون کتبی ۵ بهمنماه ۱۴۰۴ و همچنین آزمون شفاهی در روزهای ۵ تا ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۴ برگزار و کارنامه عملی چهارشنبه ۲۹ بهمنماه ۱۴۰۴ منتشر شده است.
همچنین ظرفیت پذیرش این دوره حدود ۱۷۰ رشتهمحل در دانشگاههای علوم پزشکی کشور اعلام شده است.