عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خودرو با رانندگی کودک ۹ ساله در توقیف شد

رئیس پلیس راه استان یزد گفت: ماموران گشت نامحسوس پلیس راه هنگام کنترل محور "شهر مهریز به روستای تنگ چنار"، یک دستگاه سواری پراید را با رانندگی کودک ۹ ساله متوقف کردند.

به گزارش ایلنا از پایگاه خبری پلیس یزد، سرهنگ "رحیم حاجی ده آبادی" افزود: خودرو مورد اشاره توقیف و روانه پارکینگ شد و والدین کودک به مراجع قانونی معرفی شدند.

مهریز در ۳۰ کیلومتری شهر یزد یزد قرار دارد.

چند سالیست که رانندگی با خودروهای سبک و سنگین توسط کودکان و نوجوانان در جاده ها و خیابان‌های یزد به یک عادت ناپسند و غیرقانونی تبدیل شده و پلیس از خانواده‌ها می‌خواهد از در اختیار قرار دادن خودرو به افراد کم سن و سال که فاقد گواهینامه هستند خودداری کنند زیرا جان فرزندان آنها و رهگذران را به خطر می اندازد.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
