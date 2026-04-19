خودرو با رانندگی کودک ۹ ساله در توقیف شد
رئیس پلیس راه استان یزد گفت: ماموران گشت نامحسوس پلیس راه هنگام کنترل محور "شهر مهریز به روستای تنگ چنار"، یک دستگاه سواری پراید را با رانندگی کودک ۹ ساله متوقف کردند.
به گزارش ایلنا از پایگاه خبری پلیس یزد، سرهنگ "رحیم حاجی ده آبادی" افزود: خودرو مورد اشاره توقیف و روانه پارکینگ شد و والدین کودک به مراجع قانونی معرفی شدند.
مهریز در ۳۰ کیلومتری شهر یزد یزد قرار دارد.
چند سالیست که رانندگی با خودروهای سبک و سنگین توسط کودکان و نوجوانان در جاده ها و خیابانهای یزد به یک عادت ناپسند و غیرقانونی تبدیل شده و پلیس از خانوادهها میخواهد از در اختیار قرار دادن خودرو به افراد کم سن و سال که فاقد گواهینامه هستند خودداری کنند زیرا جان فرزندان آنها و رهگذران را به خطر می اندازد.