خودرو با رانندگی کودک ۹ ساله در توقیف شد

به گزارش ایلنا از پایگاه خبری پلیس یزد، سرهنگ "رحیم حاجی ده آبادی" افزود: خودرو مورد اشاره توقیف و روانه پارکینگ شد و والدین کودک به مراجع قانونی معرفی شدند.

مهریز در ۳۰ کیلومتری شهر یزد یزد قرار دارد.

چند سالیست که رانندگی با خودروهای سبک و سنگین توسط کودکان و نوجوانان در جاده ها و خیابان‌های یزد به یک عادت ناپسند و غیرقانونی تبدیل شده و پلیس از خانواده‌ها می‌خواهد از در اختیار قرار دادن خودرو به افراد کم سن و سال که فاقد گواهینامه هستند خودداری کنند زیرا جان فرزندان آنها و رهگذران را به خطر می اندازد.

