اجرای پویش سراسری کاشت نهال در مدارس

به گزارش ایلنا، محمد جعفری از برگزاری ویژه‌برنامه کاشت نهال به یاد شهدای دانش‌آموز و فرهنگی روز یکشنبه ۳۰ فروردین در جمع خبرنگاران با اشاره به شرایط جنگی کشور به تشریح آخرین وضعیت برنامه‌های حوزه تربیت بدنی و سلامت پرداخت.

وی با بیان اینکه درس تربیت بدنی شرایط خاص خود را دارد و دانش‌آموزان به طور طبیعی به بازی و تحرک علاقه‌مند هستند، گفت: با غیرحضوری شدن مدارس، سرفصل‌های درس تربیت بدنی در قالب بسته‌های محتوایی تولید و در کانال‌های مختلف بارگذاری شد. معلمان نیز مانند سایر دروس، بخشی از ساعت آموزشی خود را به اجرای این سرفصل‌ها اختصاص دادند.

جعفری افزود: علاوه بر تولید محتوا برای مدرسه تلویزیونی ایران، برای شرایط بحرانی(مانند اختلال در اینترنت یا تلویزیون)، محتواها روی هارد فلش و CD نیز به استان‌ها ارسال شد. همچنین محتواهای چاپی در دستور کار قرار گرفت.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تلاش برای افزایش سرانه مشارکت ورزشی دانش‌آموزان، تصریح کرد: برنامه‌های متعددی مانند «خانه پویا»، ورزش صبحگاهی، بازی‌ها و چالش‌های ورزشی طراحی و به استان‌ها ابلاغ شد. با راه‌اندازی پویش‌هایی نظیر «انرژی پلاس»، تاکنون نزدیک به ۲۰ هزار اثر از فعالیت‌های ورزشی دانش‌آموزان در منازل به دبیرخانه ارسال شده که در حال داوری است.

وی از تغییر سناریوی ۲۴۴ کانون ورزشی در سطح کشور با عنوان طرح «شهید سعید طغان» خبر داد و گفت: هر منزل را به عنوان یک بُعد زورخانه در نظر گرفتیم و پویش «پهلوان ایران» را راه‌اندازی کردیم. همچنین برای بهسازی و ایجاد فضاهای ورزشی، طرح «فرزندان ایران» از مدرسه شجره طیبه تا سایر مدارس اجرا شد که تاکنون ۱۱۰ فضای ورزشی در مدارس ایجاد شده است.

جعفری به برنامه‌های سلامت محور نیز اشاره کرد و افزود: دوره‌های آموزشی خودمراقبتی در شرایط جنگی و کارگاه‌های وبیناری برای دانش‌آموزان، تشکل‌هایی مانند سفیران سلامت و انجمن‌های ورزشی برگزار شده است.

وی در ادامه با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در روز طبیعت مبنی بر کاشت نهال، اظهار کرد: پویش «کاشت نهال امید در پهنه ایران» با هدف ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت، مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی و گرامیداشت شهدای جنگ رمضان (ویژه دانش‌آموزان و فرهنگیان) از ۱۷ فروردین آغاز شده و تا هفته معلم ادامه خواهد داشت. تأکید مقام عالی وزارت بر مشارکت همه دانش‌آموزان و فرهنگیان در مراکز آموزشی، منازل، پارک‌ها و حیات مدارس به صورت یک نهضت ملی است.

معاون وزیر در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت سالن‌های ورزشی آموزشی گفت: در ساعات آموزشی مدارس، سالن‌ها تعطیل هستند و دانش‌آموز حضوری ندارد. اما بر اساس دستورالعمل وزارت ورزش و پروتکل‌های ابلاغی به ادارات کل ورزش و جوانان برای بازگشایی سالن‌ها، آموزش و پرورش نیز در ساعات غیرآموزشی (مطابق همان ساعت ۵) و با رعایت پروتکل‌ها، نسبت به بازگشایی اقدام خواهد کرد.

انتهای پیام/